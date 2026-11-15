Чудовий перекус у піст: як приготувати пасту на канапки з консерви

Що перекусити у піст / Кwestia smaku
Коли не хочеться довго стояти біля плити, канапки з ситною намазкою можуть швидко вирішити питання перекусу. Тунець добре поєднується з яйцем, цибулею та зеленню, а сама паста готується буквально за кілька хвилин.
Її можна подати на підсмаженому хлібі, багеті або крекерах. Якщо рецепт потрібен для строгого посту, яйця варто прибрати, а звичайний майонез замінити пісним, зазначає Кwestia smaku.
Як приготувати салат із тунцем і яйцями?
- Час: 15 хвилин
- Порцій: 4
Інгредієнти:
– приблизно 300 грамів тунця в оливковій олії або у власному соку;
– 2 яйця;
– 1/4 солодкої цибулини;
– 4 столові ложки майонезу;
– 1 столова ложка подрібненої петрушки;
– сіль до смаку;
– чорний мелений перець до смаку.
Яка це смакота / Фото kwestia smaku
Приготування:
- Яйця відваріть круто приблизно 7 хвилин від моменту закипання води. Остудіть, очистьте та дрібно наріжте.
- З тунця злийте рідину або зайву олію та перекладіть його в салатницю.
- Додайте нарізані яйця.
- Цибулю дрібно наріжте, трохи посоліть і додайте до решти інгредієнтів.
- Додайте майонез, чорний мелений перець і подрібнену петрушку.
- Добре перемішайте салат до однорідності та подавайте.
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