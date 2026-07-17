Ті самі корнішони з магазину: що додати у банку, що вийшли хрусткі огірки

Хрусткі маленькі огірки з банки часто хочеться повторити вдома, особливо коли сезон у розпалі й на ринку легко знайти дрібні корнішони. Тут важливо не перевантажити маринад, але додати те, що дає знайомий смак і приємну пружність.

Зерна гірчиці додають огіркам легку пікантність і не перебивають їхній смак. Разом із кропом, часником і лавровим листом вони роблять маринад ближчим до тих самих магазинних корнішонів, зазначає Ірина Онишкевич. Рецепт огірків із зернами гірчиці Час: 2 години

2 години Порції: 3 – 4 Інгредієнти для маринаду:

– 3 літри огірків;

– 1,5 літра води;

– 200 грамів цукру;

– 200 грамів 9% оцту;

– 75 грамів солі;

– часник;

– лавровий лист;

– суцвіття кропу;

– зерна гірчиці. Як приготувати огірки на зиму: дивіться відео Приготування: Свіжі огірки заливаємо водою на кілька годин. Ретельно миємо та обрізаємо кінчики. У кожну банку викладаємо на дно суцвіття кропу, кілька розрізаних зубчиків часнику. Зверху викладаємо огірочки – щільно. Для маринаду з'єднуємо в каструлі воду, цукор, оцет, сіль та лавровий лист. Доводимо до кипіння, аби всі інгредієнти розчинилися. Заливаємо гарячим маринадом огірки та накриваємо кришками. На дно великої каструлі викладаємо кухонний рушник, зверху банки з огірками. Заливаємо все гарячою водою так, аби вона не діставала горловини банок. Стерилізуємо огірки 10 хвилин з моменту закипання. Виймаємо огірки в банках та щільно докручуємо кришки. Охолоджуємо огірки при кімнатній температурі.