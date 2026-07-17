17 липня, 09:13
Ті самі корнішони з магазину: що додати у банку, що вийшли хрусткі огірки
Хрусткі маленькі огірки з банки часто хочеться повторити вдома, особливо коли сезон у розпалі й на ринку легко знайти дрібні корнішони. Тут важливо не перевантажити маринад, але додати те, що дає знайомий смак і приємну пружність.
Зерна гірчиці додають огіркам легку пікантність і не перебивають їхній смак. Разом із кропом, часником і лавровим листом вони роблять маринад ближчим до тих самих магазинних корнішонів, зазначає Ірина Онишкевич.
Рецепт огірків із зернами гірчиці
- Час: 2 години
- Порції: 3 – 4
Інгредієнти для маринаду:
– 3 літри огірків;
– 1,5 літра води;
– 200 грамів цукру;
– 200 грамів 9% оцту;
– 75 грамів солі;
– часник;
– лавровий лист;
– суцвіття кропу;
– зерна гірчиці.
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Приготування:
- Свіжі огірки заливаємо водою на кілька годин.
- Ретельно миємо та обрізаємо кінчики. У кожну банку викладаємо на дно суцвіття кропу, кілька розрізаних зубчиків часнику. Зверху викладаємо огірочки – щільно.
- Для маринаду з'єднуємо в каструлі воду, цукор, оцет, сіль та лавровий лист. Доводимо до кипіння, аби всі інгредієнти розчинилися.
- Заливаємо гарячим маринадом огірки та накриваємо кришками.
- На дно великої каструлі викладаємо кухонний рушник, зверху банки з огірками.
- Заливаємо все гарячою водою так, аби вона не діставала горловини банок.
- Стерилізуємо огірки 10 хвилин з моменту закипання.
- Виймаємо огірки в банках та щільно докручуємо кришки.
- Охолоджуємо огірки при кімнатній температурі.