Зерна горчицы придают огурцам легкую пикантность и не перебивают их вкус. Вместе с укропом, чесноком и лавровым листом они делают маринад более похожим на те самые магазинные корнишоны, отмечает Ирина Онишкевич.
Рецепт огурцов с зернами горчицы
- Время: 2 часа
- Порций: 3–4
Ингредиенты для маринада:
– 3 литра огурцов;
– 1,5 литра воды;
– 200 граммов сахара;
– 200 граммов 9% уксуса;
– 75 граммов соли;
– чеснок;
– лавровый лист;
– соцветия укропа;
– зерна горчицы.
Как приготовить огурцы на зиму: смотрите видео
Приготовление:Если для вас важны оперативные новости Добавьте 24 Канал в избранное в Google
- Свежие огурцы заливаем водой на несколько часов.
- Тщательно моем и обрезаем кончики. В каждую банку выкладываем на дно соцветия укропа, несколько разрезанных зубчиков чеснока. Сверху выкладываем огурчики – плотно.
- Для маринада смешиваем в кастрюле воду, сахар, уксус, соль и лавровый лист. Доводим до кипения, чтобы все ингредиенты растворились.
- Заливаем огурцы горячим маринадом и накрываем крышками.
- На дно большой кастрюли выкладываем кухонное полотенце, сверху – банки с огурцами.
- Заливаем все горячей водой так, чтобы она не доходила до горлышек банок.
- Стерилизуем огурцы 10 минут с момента закипания.
- Вынимаем огурцы в банках и плотно закручиваем крышки.
- Охлаждаем огурцы при комнатной температуре.