Хрустящие маленькие огурчики из банки часто хочется приготовить дома, особенно когда сезон в самом разгаре и на рынке легко найти мелкие корнишоны. Здесь важно не переборщить с маринадом, но добавить то, что придает знакомый вкус и приятную хрусткость.