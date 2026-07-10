Пишні оладки з абрикосами без дріжджів, яєць та цукру: секретний інгредієнт замінить усе

Приготувати пишні та солодкі домашні оладки можна без жодної краплі доданого цукру, яєць чи дріжджів.

Замість традиційних яєць у цьому рецепті використовують звичайний стиглий банан. Він виконує одразу дві важливі функції: зв'язує компоненти тіста завдяки високому вмісту крохмалю та дарує природну солодкість, що дозволяє повністю відмовитися від додавання цукру, пише Przepis.

Як приготувати оладки з абрикосами?

Час: 1 година

1 година Порцій: 4

Інгредієнти:

– 380 грамів пшеничного борошна;

– 250 мілілітрів молока;

– 1 стиглий банан (або 2 столові ложки свіжозмеленого лляного насіння, змішані з 2 столовими ложками води чи йогурту);

– 1 пласка чайна ложка ванільної пасти або ванільного екстракту;

– 2 пласкі чайні ложки розпушувача;

– 350 – 400 грамів стиглих абрикосів;

– рослинна олія для смаження.

Приготування:

Якщо ви вирішили використовувати лляне насіння замість банана, подрібніть його, змішайте з водою або йогуртом і залиште приблизно на 10 хвилин для набухання та утворення гелеподібної текстури. Якщо використовуєте банан – просто пропустіть цей крок. У глибоку миску просійте пшеничне борошно разом із розпушувачем і ретельно перемішайте вінчиком. В окремому посуді ретельно розімніть банан виделкою до стану однорідного пюре (або візьміть підготовлену суміш із льону). Додайте молоко, ванільну пасту чи екстракт і добре перемішайте. Вилийте рідкі інгредієнти до миски з борошном. За допомогою міксера або вінчика замісіть гладке, досить густе тісто. Воно має повільно сповзати з ложки. Якщо тісто здається занадто рідким і розтікається, додайте ще зовсім трохи борошна. Помийте та ретельно обсушіть абрикоси. Видаліть кісточки та наріжте м'якоть на четвертинки або дрібніші шматочки. Додайте фрукти в тісто і дуже акуратно перемішайте лопаткою, щоб не розчавити їх. Розігрійте на пательні невелику кількість олії на середньому вогні. Викладайте ложкою невеликі порції тіста, злегка їх притискаючи. Смажте на помірній потужності плити по кілька хвилин з кожного боку до красивої золотистої скоринки. Готові оладки викладайте на тарілку, застелену паперовим рушником, щоб прибрати зайвий жир.

Подавайте страву теплою, прикрасивши на свій смак. До речі, якщо ви готуєте велику порцію, тримайте вже посмажені оладки у злегка розігрітій духовці, щоб вони залишалися гарячими до моменту подачі на стіл.