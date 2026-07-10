Замість традиційних яєць у цьому рецепті використовують звичайний стиглий банан. Він виконує одразу дві важливі функції: зв'язує компоненти тіста завдяки високому вмісту крохмалю та дарує природну солодкість, що дозволяє повністю відмовитися від додавання цукру, пише Przepis.
Як приготувати оладки з абрикосами?
- Час: 1 година
- Порцій: 4
Інгредієнти:
– 380 грамів пшеничного борошна;
– 250 мілілітрів молока;
– 1 стиглий банан (або 2 столові ложки свіжозмеленого лляного насіння, змішані з 2 столовими ложками води чи йогурту);
– 1 пласка чайна ложка ванільної пасти або ванільного екстракту;
– 2 пласкі чайні ложки розпушувача;
– 350 – 400 грамів стиглих абрикосів;
– рослинна олія для смаження.
Приготування:
- Якщо ви вирішили використовувати лляне насіння замість банана, подрібніть його, змішайте з водою або йогуртом і залиште приблизно на 10 хвилин для набухання та утворення гелеподібної текстури. Якщо використовуєте банан – просто пропустіть цей крок.
- У глибоку миску просійте пшеничне борошно разом із розпушувачем і ретельно перемішайте вінчиком.
- В окремому посуді ретельно розімніть банан виделкою до стану однорідного пюре (або візьміть підготовлену суміш із льону). Додайте молоко, ванільну пасту чи екстракт і добре перемішайте.
- Вилийте рідкі інгредієнти до миски з борошном. За допомогою міксера або вінчика замісіть гладке, досить густе тісто. Воно має повільно сповзати з ложки. Якщо тісто здається занадто рідким і розтікається, додайте ще зовсім трохи борошна.
- Помийте та ретельно обсушіть абрикоси. Видаліть кісточки та наріжте м'якоть на четвертинки або дрібніші шматочки. Додайте фрукти в тісто і дуже акуратно перемішайте лопаткою, щоб не розчавити їх.
- Розігрійте на пательні невелику кількість олії на середньому вогні. Викладайте ложкою невеликі порції тіста, злегка їх притискаючи. Смажте на помірній потужності плити по кілька хвилин з кожного боку до красивої золотистої скоринки.
- Готові оладки викладайте на тарілку, застелену паперовим рушником, щоб прибрати зайвий жир.
Подавайте страву теплою, прикрасивши на свій смак. До речі, якщо ви готуєте велику порцію, тримайте вже посмажені оладки у злегка розігрітій духовці, щоб вони залишалися гарячими до моменту подачі на стіл.Хочете щодня читати оперативні та якісні новини Додайте 24 Канал у вибрані в Google