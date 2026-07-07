Замість шпинату та спаржі: як приготувати смачну страву зі звичайного бур'яну з городу

Звичайний бур'ян, який більшість дачників безжально вириває з грядок, насправді може стати зіркою вашої вечері. Просто його варто правильно приготувати!

Багато городників ведуть запеклу боротьбу з бур'янами, навіть не підозрюючи, що під їхніми ногами росте справжній гастрономічний скарб. Один із таких прихованих суперфудів – комоса біла, яку в народі частіше називають лободою, пише Przepis.

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Що додати до пасти з лободи та часником?

Час: 15 хвилин

15 хвилин Порцій: 2



Смажена лобода може стати чудовою альтернативою шпинату / Фото Przyslij przepis

Інгредієнти:

– 250 грамів макаронів;

– 2 великі жмені молодих листків білої лободи;

– 2 зубчики часнику;

– 1 цибулина;

– 2 столові ложки вершкового масла;

– 2 столові ложки оливкової олії;

– 40 грамів тертого пармезану (або іншого твердого сиру);

– сіль та свіжомелений чорний перець до смаку;

– дрібка лимонного соку.

Приготування:

Листя лободи ретельно промийте під проточною водою та обшпарте в окропі протягом приблизно однієї хвилини. Після цього одразу промийте холодною водою, щоб зберегти яскравий колір. Відваріть макарони в підсоленій воді відповідно до інструкції на пакованні. На пательні розігрійте вершкове масло разом з оливковою олією. Додайте дрібно нарізану цибулю та обсмажте її до прозорості. Наприкінці додайте пропущений через прес часник і смажте все разом ще одну хвилину. Додайте до сковороди підготовлену та подрібнену лободу, смажте протягом 2 – 3 хвилин. Перекладіть до зелені відварені макарони, додайте кілька столових ложок води, у якій вони варилися, і добре перемішайте. Приправте сіллю, перцем та кількома краплями лимонного соку. Перед подачею щедро посипте страву тертим сиром.

Чому лободу варто повернути на тарілки?

Наші предки чудово знали, які дикорослі рослини можна безпечно вживати в їжу. Лебеда була популярним інгредієнтом сільської кухні: з неї готували супи, начинки для пирогів та додавали до картоплі. За своїми смаковими властивостями молоді листки лебеди дуже нагадують шпинат, а ніжні стебла часто порівнюють із молодою спаржею.

Для кулінарних експериментів найкраще збирати молоді листки та верхівки пагонів до початку цвітіння рослини. Старіші частини стають занадто волокнистими, жорсткими та втрачають свій приємний смак.

Як правильно підготувати та використовувати лободу?

Перед використанням листя лободи рекомендується коротко ошпарити окропом (бланшувати). Цей простий процес робить зелень ніжнішою та допомагає нейтралізувати частину природних щавлевих кислот. Після цього її можна тушкувати або смажити.

Лобода чудово поєднується з вершковим маслом, часником, цибулею, сметаною, домашнім сиром та витриманими твердими сирами. Її можна додавати до:

овочевих супів та крем-супів;

начинок для пирогів, млинців та вареників;

ранкової яєчні чи омлетів;

пасти, різото;

овочевих запіканок і тартів.

Історична довідка

Цікаво, що лобода має надзвичайно глибоке коріння в раціоні людства. Як зазначає Wikipedia, вона була повноцінною сільськогосподарською культурою в Європі від епохи неоліту аж до XVIII століття, поки її не витіснив шпинат.

Дослідження шлункового тракту знаменитої "людини з Толлунда" – мумії IV століття до нашої ери, опубліковані Cambridge University Press, підтвердили, що його остання трапеза складалася з каші, де одним із головних поживних інгредієнтів було саме насіння лободи.