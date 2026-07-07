Домашня кабачкова ікра – одна з найпопулярніших літніх заготівель, яка підкорює своєю ніжною текстурою та насиченим овочевим смаком. Секрет ідеальної текстури полягає в окремому тушкуванні овочів та їхньому ретельному подрібненні блендером, розповідає портал Господинька.
До речі Кабачки по-турецьки стали головною знахідкою літа: цей рецепт варто спробувати усім
Інгредієнти для приготування
- Час: 2 години
- Порцій: 16 баночок (орієнтовно по 0,5 літра)
Інгредієнти:
– 5 кілограмів кабачків;
– 1 кілограм моркви;
– 1 кілограм цибулі;
– 4 столові ложки томатної пасти;
– 100 грамів солі;
– 200 грамів цукру;
– 350–400 мілілітрів олії;
– 10 мілілітрів оцту 9% на кожний 1 літр готової ікри;
– чорний перець (за бажанням).
Приготування:Читайте більше перевірених новин Додайте 24 Канал у вибрані джерела в Google
- Підготовку розпочніть із термообробки посуду. Переверніть банки в каструлю з невеликою кількістю води й прокип'ятить 5 хвилин.
- Далі підготуйте овочі. Зрілі кабачки очистьте від шкірки та великого насіння, а молоді залиште так; усе наріжте середніми кубиками. Оскільки об'єм великий, зручно готувати одразу у двох каструлях.
- Окремо обсмажте на олії подрібнену кубиками моркву, згодом додавши до неї цибулю, і тушкуйте до м'якості.
- В іншій місткій тарі томіть кабачки з додаванням олії (по 100 – 150 мілілітрів на ємність) протягом 40 хвилин після закипання, періодично помішуючи.
- До м'якої моркви з цибулею викладіть томатну пасту, прогрійте 10 хвилин і ретельно перебийте блендером до однорідності.
- Так само подрібніть кабачки, з'єднайте обидві маси в каструлях і долийте залишок олії (по 100 – 200 мілілітрів). Після закипання ікри всипте сіль, цукор та дрібку чорного перцю.
- Протягом 30 хвилин варіть суміш на мінімальному вогні, а наприкінці влийте столовий оцет (із розрахунку 10 мілілітрів на літр маси) й потримайте на плиті ще 5 хвилин.
- Гарячу кабачкову ікру розкладіть у стерильні банки, герметично закотіть, укутайте на добу ковдрою, а після вистигання перенесіть у прохолодне місце.