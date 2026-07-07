Домашня кабачкова ікра – одна з найпопулярніших літніх заготівель, яка підкорює своєю ніжною текстурою та насиченим овочевим смаком. Секрет ідеальної текстури полягає в окремому тушкуванні овочів та їхньому ретельному подрібненні блендером, розповідає портал Господинька.

До речі Кабачки по-турецьки стали головною знахідкою літа: цей рецепт варто спробувати усім

Інгредієнти для приготування

Час: 2 години

2 години Порцій: 16 баночок (орієнтовно по 0,5 літра)

Інгредієнти:

– 5 кілограмів кабачків;

– 1 кілограм моркви;

– 1 кілограм цибулі;

– 4 столові ложки томатної пасти;

– 100 грамів солі;

– 200 грамів цукру;

– 350–400 мілілітрів олії;

– 10 мілілітрів оцту 9% на кожний 1 літр готової ікри;

– чорний перець (за бажанням).

Приготування: