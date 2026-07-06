Кабачки по-турецьки можуть скласти серйозну конкуренцію вашим улюбленим стравам з кабачка, тому готуйтеся відчути особливий смак цього подарунку літнього сезону. А найлегше це буде зробити за рецептом з TikTok viktoria_food0.

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Як приготувати кабачки по-турецьки?

  • Час: 10 хвилин
  • Порцій: 4

Інгредієнти:
– 3 – 4 невеликих кабачка;
– 2 – 3 зубчики часнику;
– 1 чайна ложка паприки;
– сіль до смаку;
– 1 столова ложка меду;
– 2 столові ложки соєвого соусу;
– кунжут та зелень до смаку.

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Приготування:

  1. Для початку ретельно промийте та обсушіть три-чотири невеликі кабачки.
  2. Наріжте їх середніми брусочками або кружальцями (головне – не робити шматочки занадто тонкими, щоб вони зберегли форму).
  3. Розігрійте на пательні трохи олії та викладіть овочі. Обсмажуйте їх на помірному вогні до появи легкої золотавої скоринки, періодично помішуючи.
  4. Поки кабачки готуються, в окремій ємності змішайте дві столові ложки соєвого соусу, столову ложку меду та чайну ложку солодкої паприки.
  5. Сюди ж вичавіть зубчики часнику та додайте дрібку солі, орієнтуючись на свій смак і враховуючи солоність соусу.
  6. Ретельно перемішайте заправку до однорідності. Коли кабачки стануть м'якими, влийте до них підготовлену ароматну суміш.
  7. Зменшіть вогонь і тушкуйте все разом ще кілька хвилин, щоб овочі добре просочилися маринадом, а соус злегка загус.
  8. Готову страву перекладіть на тарілку, щедро притрусіть підсушеним кунжутом і дрібно нарізаною свіжою зеленню перед подачею.