У цьому рецепті баклажани спочатку замочують, а потім змішують з яйцями й залишають у холодильнику. Завдяки цьому шматочки краще тримають форму на сковороді, підрум’янюються й виходять не водянистими, зазначає Смак.

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Як посмажити баклажани як гриби?

Час : 45 хвилин

: 45 хвилин Порцій: 4

Інгредієнти:

– 2 баклажани;

– 2 яйця;

– 1 цибуля;

– 1 зубчик часнику;

– 40 мілілітрів олії;

– сіль та перець до смаку;

– зелень до смаку.

Баклажани м’які всередині й рум’яні зверху / Колаж 24 Каналу

Приготування: