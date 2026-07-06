У цьому рецепті баклажани спочатку замочують, а потім змішують з яйцями й залишають у холодильнику. Завдяки цьому шматочки краще тримають форму на сковороді, підрум’янюються й виходять не водянистими, зазначає Смак.
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Як посмажити баклажани як гриби?
- Час: 45 хвилин
- Порцій: 4
Інгредієнти:
– 2 баклажани;
– 2 яйця;
– 1 цибуля;
– 1 зубчик часнику;
– 40 мілілітрів олії;
– сіль та перець до смаку;
– зелень до смаку.
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Баклажани м’які всередині й рум’яні зверху / Колаж 24 Каналу
Приготування:
- Баклажани миємо, нарізаємо кубиками і замочуємо у підсоленій воді на 15 – 20 хвилин. Зливаємо воду та обсушуємо овоч.
- Збиваємо яйця, змішуємо з баклажанами, накриваємо плівкою і залишаємо на годину в холодильнику.
- Цибулю нарізаємо кубиками, часник продавлюємо через прес, разом обсмажуємо на сковороді.
- Додаємо баклажани, зменшуємо вогонь та готуємо приблизно 20 хвилин. Наприкінці солимо та перчимо.
- Готову страву посипаємо подрібненою зеленню.