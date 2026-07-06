В этом рецепте баклажаны сначала замачивают, а затем смешивают с яйцами и оставляют в холодильнике. Благодаря этому кусочки лучше держат форму на сковороде, подрумяниваются и не получаются водянистыми, отмечает "Смак".

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Как пожарить баклажаны, как грибы?

  • Время: 45 минут
  • Порций: 4

Ингредиенты:
– 2 баклажана;
– 2 яйца;
– 1 луковица;
– 1 зубчик чеснока;
– 40 миллилитров растительного масла;
– соль и перец по вкусу;
– зелень по вкусу.

Баклажаны мягкие внутри и румяные сверху / Коллаж 24 Канала

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Баклажаны мягкие внутри и румяные сверху / Коллаж 24 Канала

Приготовление:

  1. Баклажаны моем, нарезаем кубиками и замачиваем в подсоленной воде на 15 – 20 минут. Сливаем воду и обсушиваем овощ.
  2. Взбиваем яйца, смешиваем с баклажанами, накрываем пленкой и оставляем на час в холодильнике.
  3. Лук нарезаем кубиками, чеснок продавливаем через пресс, вместе обжариваем на сковороде.
  4. Добавляем баклажаны, убавляем огонь и готовим примерно 20 минут. В конце солим и перчим.
  5. Готовое блюдо посыпаем измельченной зеленью.