Чтобы заслужить статус "идеального", он должен быть – быстрым, густым или таким, чтобы потом хорошо держался в выпечке, сообщает "Вкусно и красиво дома". Выберите вариант в зависимости от того, как именно планируете использовать заготовку зимой.
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Как приготовить варенье "Пятиминутка" из черной смородины?
- Время: 20–25 минут
- Порций: 2 банки по 500 миллилитров
Ингредиенты:
– 1 килограмм черной смородины;
– 500 граммов сахара;
– 100 миллилитров холодной воды.
Как сварить вкусное варенье из смородины: смотрите видеоНе полагайтесь на случай в ленте Добавьте 24 Канал в избранное в Google
Приготовление:
- Черную смородину переберите, хорошо вымойте и удалите плодоножки.
- Переложите ягоды в широкую миску или кастрюлю для варки, добавьте сахар и влейте холодную воду.
- Хорошо перемешайте, чтобы сахар равномерно распределился между ягодами. Поставьте посуду на огонь и доведите смородину до кипения.
- После закипания убавьте огонь до минимального и варите ровно 5 минут, постоянно помешивая.
- Пену снимать не обязательно.
- На слабом огне ягоды лучше сохраняют форму и не развариваются.
- Горячее варенье сразу разлейте по стерилизованным банкам: сначала постарайтесь положить больше ягод, а сверху долейте сироп.
- Закройте банки прокипяченными крышками и оставьте до полного остывания.
- После этого перенесите варенье в подвал или храните в темном прохладном месте.
Как приготовить густое варенье из черной смородины для пирогов?
- Время: 35–40 минут
- Порций: примерно 1,5 литра
Ингредиенты:
– 1,5 килограмма черной смородины;
– 1 килограмм сахара.
Приготовление:
- Черную смородину переберите, помойте и очистите от плодоножек.
- Переложите ягоды в широкую миску или кастрюлю, добавьте сахар и хорошо перемешайте, чтобы он равномерно покрыл смородину.
- Поставьте посуду на небольшой огонь и дождитесь закипания.
- С момента закипания варите варенье 20 минут.
- Во время варки будет появляться много пены – снимайте ее, чтобы готовое варенье имело более чистый вид.
- Регулярно перемешивайте массу, особенно ближе к концу варки. Через 20 минут горячее варенье разлейте по стерилизованным банкам, закройте прокипяченными крышками и оставьте до полного остывания.
- Из этого количества ингредиентов получается примерно 1,5 литра варенья, то есть 3 банки по 500 миллилитров.
- После остывания оно становится густым, поэтому хорошо подходит для тертых пирогов, булочек и другой выпечки.
- Храните заготовку в подвале или в темном шкафу при комнатной температуре.
Как приготовить густой джем из черной смородины?
- Время: 45–60 минут
- Порций: примерно 1 литр джема
Ингредиенты:
– 1,5 килограмма черной смородины;
– 1,5 килограмма сахара.
Приготовление:
- Черную смородину переберите, помойте и очистите от плодоножек.
- Переложите ягоды в широкую миску или кастрюлю, добавьте 500 граммов сахара и хорошо перемешайте.
- Поставьте посуду на огонь и доведите смородину до кипения.
- После закипания проварите ягоды 5 минут, чтобы они стали мягкими.
- На этом этапе пену снимать не нужно.
- Выключите огонь и порциями перетрите горячие ягоды через сито, отделяя сок и мякоть от кожицы и косточек.
- Жмых можно не выбрасывать, а оставить для компотов.
- Полученную смородиновую массу перелейте обратно в кастрюлю, добавьте еще 1 килограмм сахара и хорошо перемешайте.
- Поставьте на огонь и, постоянно помешивая, доведите до кипения.
- Пену, которая будет появляться во время варки, снимайте, чтобы джем получился чище и гладче. С момента закипания варите примерно 20 минут, пока масса немного не уварится.
- Горячий джем будет жидковатым, но после остывания быстро загустеет.
- Разлейте его в стерилизованные банки, закройте проваренными крышками и оставьте до полного остывания.
- Из этого количества ингредиентов получается примерно 1 литр густого джема.