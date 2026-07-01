Эксперт по сырам Оксана Чернова объяснила в интервью 24 Каналу, что украинцы часто ошибаются еще до того, как начинают подбирать сочетания. Сыр подают холодным, режут слишком мелко, кладут рядом слишком много гарниров и считают, что мед с орехами подходит ко всему.

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Почему мед не всегда уместен?

Одна из самых распространенных привычек – добавлять мед почти к каждому сыру. На первый взгляд, это безобидное сочетание: сладкое дополнение, красивая подача, знакомый вкус. Но мед легко перебивает нежный вкус сыров, особенно если его слишком много.

Сыр – это главное / Фото unsplash

К тому же мед тоже имеет разный вкус. Акациевый, гречишный или липовый мед действуют по-разному. Каждый имеет свой собственный аромат и может либо подчеркнуть сыр, либо полностью отвлечь внимание на себя. Поэтому добавлять его "на всякий случай" – плохая идея.

С орехами похожая история. Их часто кладут на сырную тарелку автоматически, хотя не со всеми сырами они составляют удачную пару. Например, хрустящие орехи вместе с твердыми выдержанными сырами могут создать во рту слишком плотную текстуру. Зато орехи лучше сочетаются с сырами с белой плесенью. Одно из сочетаний, которое рекомендует Чернова, – козий камамбер с карамелизованным пеканом.

Сыр не стоит подавать прямо из холодильника

Еще одна ошибка – доставать сыр из холодильника и сразу ставить его на стол. Холод приглушает аромат и вкус, поэтому даже хороший сыр может показаться безвкусным. Лучше вынуть его заранее и дать немного постоять при комнатной температуре. Тогда сыр станет более выразительным, а его вкус раскроется лучше. Важна и нарезка. Чернова обращает внимание, что в Украине сыр часто режут очень мелкими кубиками, почти как для оливье. Из-за этого его сложно оценить. У многих сыров вкус меняется от центра к корочке, поэтому кусочек должен быть достаточно большим, чтобы почувствовать разные части продукта.

Не нужно класть на тарелку все сразу

Сырная тарелка не становится лучше от количества. Если положить десять разных сыров, вкусы быстро смешаются, а впечатления сойдут на нет. Для домашней дегустации достаточно трех–пяти позиций. Точно так же не стоит слепо повторять сочетания, которые кто-то увидел в соцсетях или на красивой фотографии.

Логика должна быть простой: либо усилить схожие ноты, либо сыграть на контрасте. Например, соленый голубой сыр может удачно сочетаться со сладкой вишней или инжиром. Бри и камамбер хорошо сочетаются с грибами, так как имеют близкие ароматические ноты.

Худшее, что можно сделать с сыром, – перебить его слишком активными добавками. Острые соусы, очень сладкие джемы, много специй или избыток хлеба могут полностью испортить вкус. Добавка должна помогать сыру, а не соперничать с ним за внимание.