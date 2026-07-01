Сирна експертка Оксана Чернова пояснила в інтерв’ю 24 Каналу, що українці часто помиляються ще до того, як починають добирати поєднання. Сир подають холодним, ріжуть надто дрібно, кладуть поруч занадто багато додатків і вважають, що мед із горіхами пасують до всього.

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Чому мед не завжди доречний?

Одна з найпоширеніших звичок – додавати мед майже до кожного сиру. На перший погляд, це безпечне поєднання: солодкий додаток, красива подача, знайомий смак. Але мед легко перебиває делікатні сири, особливо якщо його забагато.

Сир усьому голова / Фото unsplash

До того ж мед теж має різний смак. Акацієвий, гречаний чи липовий мед не працюють однаково. Кожен має власний аромат і може або підкреслити сир, або повністю забрати на себе увагу. Тому додавати його "про всяк випадок" – погана ідея.

З горіхами схожа історія. Їх часто кладуть на сирну тарілку автоматично, хоча не з усіма сирами вони дають вдалу пару. Наприклад, хрумкі горіхи разом із твердими витриманими сирами можуть створити у роті надто щільну текстуру. Натомість горіхи краще працюють із сирами з білою пліснявою. Одне з поєднань, яке радить Чернова, – козиний камамбер із карамелізованим пеканом.

Сир не варто подавати прямо з холодильника

Ще одна помилка – діставати сир з холодильника і одразу ставити його на стіл. Холод приглушує аромат і смак, тому навіть добрий сир може здатися пласким. Краще вийняти його заздалегідь і дати трохи постояти за кімнатної температури. Тоді сир стане виразнішим, а його смак розкриється краще. Важлива й нарізка. Чернова звертає увагу, що в Україні сир часто ріжуть дуже дрібними кубиками, майже як на олів’є. Через це його складно розпробувати. У багатьох сирів смак змінюється від центру до скоринки, тому шматочок має бути достатнім, щоб відчути різні частини продукту.

Не треба класти на тарілку все одразу

Сирна тарілка не стає кращою від кількості. Якщо покласти десять різних сирів, смаки швидко змішаються, а враження зітруться. Для домашньої дегустації достатньо трьох – п’яти позицій. Так само не варто сліпо повторювати поєднання, які хтось побачив у соцмережах або на красивому фото.

Логіка має бути простою: або підсилити схожі ноти, або зіграти на контрасті. Наприклад, солоний блакитний сир може вдало поєднатися із солодкою вишнею чи інжиром. Брі та камамбер добре працюють із грибами, бо мають близькі ароматичні ноти.

Найгірше, що можна зробити із сиром, – забити його надто активними додатками. Гострі соуси, дуже солодкі джеми, багато спецій або надлишок хліба можуть повністю зламати смак. Додаток має допомагати сиру, а не змагатися з ним за увагу.