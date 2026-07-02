Щоб заслужити статус "ідеального" воно має бути – швидке, густе або таке, що потім добре тримається у випічці, інформує Смачно та гарно вдома. Оберіть варіант залежно від того, як саме плануєте використовувати заготовку взимку.
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Як приготувати варення "П’ятихвилинка" з чорної смородини?
- Час: 20 – 25 хвилин
- Порцій: 2 банки по 500 мілілітрів
Інгредієнти:
– 1 кілограм чорної смородини;
– 500 грамів цукру;
– 100 мілілітрів холодної води.
Як зварити смачне варення зі смородини: дивіться відеоЯкщо Telegram заблокують Не губіть 24 Канал – підписуйтеся на нас у WhatsApp
Приготування:
- Чорну смородину переберіть, добре помийте та видаліть хвостики.
- Перекладіть ягоди в широку миску або каструлю для варіння, додайте цукор і влийте холодну воду.
- Добре перемішайте, щоб цукор рівномірно розподілився між ягодами. Поставте посуд на вогонь і доведіть смородину до кипіння.
- Після закипання зменште вогонь до мінімального та варіть рівно 5 хвилин, постійно помішуючи.
- Піну знімати не обов’язково.
- На слабкому вогні ягоди краще зберігають форму й не розварюються.
- Гаряче варення одразу розлийте у стерилізовані банки: спершу намагайтеся покласти більше ягід, а зверху долийте сироп.
- Закрийте банки провареними кришками й залиште до повного охолодження.
- Після цього перенесіть варення в підвал або зберігайте в темному прохолодному місці.
Як приготувати густе варення з чорної смородини для пирогів?
- Час: 35 – 40 хвилин
- Порцій: приблизно 1,5 літра
Інгредієнти:
– 1,5 кілограма чорної смородини;
– 1 кілограм цукру.
Приготування:
- Чорну смородину переберіть, помийте та очистіть від хвостиків.
- Перекладіть ягоди в широку миску або каструлю, додайте цукор і добре перемішайте, щоб він рівномірно покрив смородину.
- Поставте посуд на невеликий вогонь і дочекайтеся закипання.
- Від моменту кипіння варіть варення 20 хвилин.
- Під час варіння з’являтиметься багато піни – знімайте її, щоб готове варення мало чистіший вигляд.
- Регулярно перемішуйте масу, особливо ближче до кінця варіння. Через 20 хвилин гаряче варення розлийте у стерилізовані банки, закрийте провареними кришками та залиште до повного охолодження.
- Із цієї кількості інгредієнтів виходить приблизно 1,5 літра варення, тобто 3 банки по 500 мілілітрів.
- Після охолодження воно стає густим, тому добре підходить для тертих пирогів, булочок та іншої випічки.
- Зберігайте заготовку в підвалі або в темній шафі при кімнатній температурі.
Як приготувати густий джем із чорної смородини?
- Час: 45 – 60 хвилин
- Порцій: приблизно 1 літр джему
Інгредієнти:
– 1,5 кілограма чорної смородини;
– 1,5 кілограма цукру.
Приготування:
- Чорну смородину переберіть, помийте та очистіть від хвостиків.
- Перекладіть ягоди в широку миску або каструлю, додайте 500 грамів цукру й добре перемішайте.
- Поставте посуд на вогонь і доведіть смородину до кипіння.
- Після закипання проваріть ягоди 5 хвилин, щоб вони стали м’якими.
- На цьому етапі піну можна не знімати.
- Вимкніть вогонь і порціями перетріть гарячі ягоди через сито, відділяючи сік і м’якоть від шкірки та кісточок.
- Макуху можна не викидати, а залишити для компотів.
- Отриману смородинову масу перелийте назад у каструлю, додайте ще 1 кілограм цукру й добре перемішайте.
- Поставте на вогонь і, постійно помішуючи, доведіть до кипіння.
- Піну, яка з’являтиметься під час варіння, знімайте, щоб джем вийшов чистішим і гладшим. Від моменту кипіння варіть приблизно 20 хвилин, доки маса трохи увариться.
- Гарячий джем буде рідкуватим, але після охолодження швидко загусне.
- Розлийте його у стерилізовані банки, закрийте провареними кришками та залиште до повного охолодження.
- Із цієї кількості інгредієнтів виходить приблизно 1 літр густого джему.