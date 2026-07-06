Кабачки по-турецки могут составить серьезную конкуренцию вашим любимым блюдам из кабачков, поэтому приготовьтесь ощутить особый вкус этого дара летнего сезона. А проще всего это сделать по рецепту из TikTok от viktoria_food0.

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Как приготовить кабачки по-турецки?

Время : 10 минут

: 10 минут Порций: 4

Ингредиенты:

– 3–4 небольших кабачка;

– 2–3 зубчика чеснока;

– 1 чайная ложка паприки;

– соль по вкусу;

– 1 столовая ложка меда;

– 2 столовые ложки соевого соуса;

– кунжут и зелень по вкусу.

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Приготовление: