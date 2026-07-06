Кабачки по-турецки могут составить серьезную конкуренцию вашим любимым блюдам из кабачков, поэтому приготовьтесь ощутить особый вкус этого дара летнего сезона. А проще всего это сделать по рецепту из TikTok от viktoria_food0.
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Как приготовить кабачки по-турецки?
- Время: 10 минут
- Порций: 4
Ингредиенты:
– 3–4 небольших кабачка;
– 2–3 зубчика чеснока;
– 1 чайная ложка паприки;
– соль по вкусу;
– 1 столовая ложка меда;
– 2 столовые ложки соевого соуса;
– кунжут и зелень по вкусу.
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Приготовление:
- Для начала тщательно промойте и просушите три-четыре небольших кабачка.
- Нарежьте их средними брусочками или кружочками (главное – не делать кусочки слишком тонкими, чтобы они сохранили форму).
- Разогрейте на сковороде немного масла и выложите овощи. Обжаривайте их на умеренном огне до появления легкой золотистой корочки, периодически помешивая.
- Пока кабачки готовятся, в отдельной посуде смешайте две столовые ложки соевого соуса, столовую ложку меда и чайную ложку сладкой паприки.
- Сюда же выжмите зубчики чеснока и добавьте щепотку соли, ориентируясь на свой вкус и учитывая соленость соуса.
- Тщательно перемешайте заправку до однородности. Когда кабачки станут мягкими, влейте в них приготовленную ароматную смесь.
- Убавьте огонь и тушите все вместе еще несколько минут, чтобы овощи хорошо пропитались маринадом, а соус слегка загустел.
- Готовое блюдо переложите на тарелку, перед подачей щедро посыпьте подсушенным кунжутом и мелко нарезанной свежей зеленью.