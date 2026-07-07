Домашняя кабачковая икра – одна из самых популярных летних заготовок, которая покоряет своей нежной текстурой и насыщенным овощным вкусом. Секрет идеальной текстуры заключается в отдельном тушении овощей и их тщательном измельчении блендером, рассказывает портал "Господинька".

Кстати, кабачки по-турецки стали главной находкой лета: этот рецепт стоит попробовать всем

Ингредиенты для приготовления

Время: 2 часа

2 часа Порций: 16 баночек (ориентировочно по 0,5 литра)

Ингредиенты:

– 5 килограммов кабачков;

– 1 килограмм моркови;

– 1 килограмм лука;

– 4 столовые ложки томатной пасты;

– 100 граммов соли;

– 200 граммов сахара;

– 350–400 миллилитров растительного масла;

– 10 миллилитров уксуса 9% на каждый 1 литр готовой икры;

– черный перец (по желанию).

Приготовление: