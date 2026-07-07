Домашняя кабачковая икра – одна из самых популярных летних заготовок, которая покоряет своей нежной текстурой и насыщенным овощным вкусом. Секрет идеальной текстуры заключается в отдельном тушении овощей и их тщательном измельчении блендером, рассказывает портал "Господинька".
Кстати, кабачки по-турецки стали главной находкой лета: этот рецепт стоит попробовать всем
Ингредиенты для приготовления
- Время: 2 часа
- Порций: 16 баночек (ориентировочно по 0,5 литра)
Ингредиенты:
– 5 килограммов кабачков;
– 1 килограмм моркови;
– 1 килограмм лука;
– 4 столовые ложки томатной пасты;
– 100 граммов соли;
– 200 граммов сахара;
– 350–400 миллилитров растительного масла;
– 10 миллилитров уксуса 9% на каждый 1 литр готовой икры;
– черный перец (по желанию).
Приготовление:Не пропускайте важные уведомления Подпишитесь на 24 Канал в Telegram
- Начните с термообработки посуды. Переверните банки в кастрюлю с небольшим количеством воды и прокипятите 5 минут.
- Далее подготовьте овощи. Зрелые кабачки очистите от кожуры и крупных семян, а молодые оставьте как есть; все нарежьте средними кубиками. Поскольку объем большой, удобно готовить сразу в двух кастрюлях.
- Отдельно обжарьте на растительном масле нарезанную кубиками морковь, а затем добавьте к ней лук и тушите до мягкости.
- В другой вместительной посуде тушите кабачки с добавлением растительного масла (по 100–150 миллилитров на кастрюлю) в течение 40 минут после закипания, периодически помешивая.
- К мягкой моркови с луком добавьте томатную пасту, прогрейте 10 минут и тщательно измельчите блендером до однородной массы.
- Так же измельчите кабачки, соедините обе массы в кастрюлях и долейте оставшееся растительное масло (по 100–200 миллилитров). После закипания массы добавьте соль, сахар и щепотку черного перца.
- В течение 30 минут варите смесь на минимальном огне, а в конце влейте столовый уксус (из расчета 10 миллилитров на литр массы) и подержите на плите еще 5 минут.
- Горячую кабачковую икру разложите по стерильным банкам, герметично закатайте, укутайте на сутки одеялом, а после остывания перенесите в прохладное место.