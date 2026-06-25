Тонке тісто, шпинат і фета: цей грецький пиріг розберуть ще теплим
Пироги з тонкого тіста завжди мають окрему перевагу – вони виглядають ефектно, а готувати їх одне задоволення. Особливо коли під рукою є готове філо, яке після запікання стає легким, рум’яним і дуже хрустким.
Спанакопіта – це традиційний грецький пиріг зі шпинатом, зеленню та сиром фета. Його готують із тонких листів тіста філо, які змащують маслом або олією, а всередину викладають соковиту начинку. Саме через це пиріг виходить шаруватим: зверху він хрустить, а всередині залишається м’яким і ніжним, повідомляє Агрус.
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Начинка у спанакопіті тримається на простих продуктах. Шпинат поєднують із цибулею, зеленню, яйцями та солонуватою фетою. Завдяки цьому смак не виходить прісним, а пиріг добре підходить і для обіду, і для перекусу, і для столу, коли хочеться подати щось небанальне.
Головне в цьому рецепті – не боятися тіста філо. Воно дуже тонке, але працювати з ним простіше, ніж здається: достатньо не пересушити листи й добре змащувати їх маслом. Після духовки саме філо дає ту саму скоринку, заради якої цей пиріг хочеться розламувати руками.
Спанакопіту можна подавати теплою або вже охолодженою. У будь-якому варіанті вона добре тримає форму, красиво нарізається на шматки й не потребує складного гарніру.
Як приготувати спанакопіту?
- Час: 40 хвилин
- Порцій: 4
Інгредієнти:
– 1 упаковка тіста філо;
– 500 – 600 грамів шпинату;
– 1 ріпчаста цибулина;
– 3 – 4 пера зеленої цибулі;
– невеликий пучок кропу;
– невеликий пучок петрушки;
– 250 – 300 грамів сиру фета або філата;
– 2 яйця;
– сіль;
– чорний перець;
– 80 – 100 грамів вершкового масла;
– 1 – 2 столові ложки олії для смаження.
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Приготування:
- Тісто філо заздалегідь розморозьте. Поки воно розморожується, підготуйте начинку. Ріпчасту цибулю поріжте дрібними кубиками, зелену цибулю також подрібніть.
- Шпинат поріжте не надто дрібно, адже під час смаження він сильно зменшиться в об’ємі.
- На сковороді розігрійте трохи олії, викладіть ріпчасту цибулю та смажте до прозорості. Додайте зелену цибулю, перемішайте, після чого викладіть шпинат.
- Якщо зелені багато, перемішуйте її двома лопатками – так зручніше. Смажте шпинат 2 – 3 хвилини, доки він осяде. Зніміть сковороду з вогню й дайте начинці трохи охолонути.
- Кріп і петрушку дрібно посічіть.
- У великій мисці з’єднайте обсмажений шпинат із зеленню, додайте сир фета або філата, розкришивши його руками.
- Яйця злегка розмішайте виделкою та влийте до начинки.
- Посоліть зовсім трохи, бо сир уже має солонуватий смак, додайте чорний перець і добре перемішайте масу.
- Вершкове масло розтопіть. Форму для запікання змастіть маслом і починайте викладати листи тіста філо так, щоб вони закривали дно, а краї трохи звисали.
- Кожен лист змащуйте розтопленим маслом. Тісто філо дуже тонке й швидко пересихає, тому під час роботи накривайте листи, які ще не використовуєте.
- Коли перший шар тіста буде сформований, викладіть половину начинки.
- Зверху покладіть ще кілька листів філо, кожен раз змащуючи їх маслом.
- Далі викладіть другу половину начинки й накрийте пиріг кількома шарами тіста. Краї загорніть до середини.
- Якщо форма менша за листи філо, тісто краще злегка призбирати складками, щоб краї не вийшли надто товстими. Верхні шари тіста наріжте на порції ще до випікання – після духовки пиріг буде легше розділити.
- Поставте форму в духовку, розігріту до 180 градусів, і випікайте приблизно 50 – 60 хвилин, доки верх стане золотистим і хрустким.
- Якщо залишилися зайві листи тіста, їх можна використати для невеликих закусочних трубочок: викладіть на філо начинку з шинки, зеленої цибулі, помідора й сиру, змастіть маслом, загорніть і запечіть разом із пирогом.