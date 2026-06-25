Тонке тісто, шпинат і фета: цей грецький пиріг розберуть ще теплим

Пироги з тонкого тіста завжди мають окрему перевагу – вони виглядають ефектно, а готувати їх одне задоволення. Особливо коли під рукою є готове філо, яке після запікання стає легким, рум’яним і дуже хрустким.

Спанакопіта – це традиційний грецький пиріг зі шпинатом, зеленню та сиром фета. Його готують із тонких листів тіста філо, які змащують маслом або олією, а всередину викладають соковиту начинку. Саме через це пиріг виходить шаруватим: зверху він хрустить, а всередині залишається м’яким і ніжним, повідомляє Агрус.

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Начинка у спанакопіті тримається на простих продуктах. Шпинат поєднують із цибулею, зеленню, яйцями та солонуватою фетою. Завдяки цьому смак не виходить прісним, а пиріг добре підходить і для обіду, і для перекусу, і для столу, коли хочеться подати щось небанальне.

Головне в цьому рецепті – не боятися тіста філо. Воно дуже тонке, але працювати з ним простіше, ніж здається: достатньо не пересушити листи й добре змащувати їх маслом. Після духовки саме філо дає ту саму скоринку, заради якої цей пиріг хочеться розламувати руками.

Спанакопіту можна подавати теплою або вже охолодженою. У будь-якому варіанті вона добре тримає форму, красиво нарізається на шматки й не потребує складного гарніру.

Як приготувати спанакопіту?

Час: 40 хвилин

40 хвилин Порцій: 4

Інгредієнти:

– 1 упаковка тіста філо;

– 500 – 600 грамів шпинату;

– 1 ріпчаста цибулина;

– 3 – 4 пера зеленої цибулі;

– невеликий пучок кропу;

– невеликий пучок петрушки;

– 250 – 300 грамів сиру фета або філата;

– 2 яйця;

– сіль;

– чорний перець;

– 80 – 100 грамів вершкового масла;

– 1 – 2 столові ложки олії для смаження.

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Приготування: