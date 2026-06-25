Спанакопіта – це традиційний грецький пиріг зі шпинатом, зеленню та сиром фета. Його готують із тонких листів тіста філо, які змащують маслом або олією, а всередину викладають соковиту начинку. Саме через це пиріг виходить шаруватим: зверху він хрустить, а всередині залишається м’яким і ніжним, повідомляє Агрус.

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Начинка у спанакопіті тримається на простих продуктах. Шпинат поєднують із цибулею, зеленню, яйцями та солонуватою фетою. Завдяки цьому смак не виходить прісним, а пиріг добре підходить і для обіду, і для перекусу, і для столу, коли хочеться подати щось небанальне.

Головне в цьому рецепті – не боятися тіста філо. Воно дуже тонке, але працювати з ним простіше, ніж здається: достатньо не пересушити листи й добре змащувати їх маслом. Після духовки саме філо дає ту саму скоринку, заради якої цей пиріг хочеться розламувати руками.

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Спанакопіту можна подавати теплою або вже охолодженою. У будь-якому варіанті вона добре тримає форму, красиво нарізається на шматки й не потребує складного гарніру.

Як приготувати спанакопіту?

  • Час: 40 хвилин
  • Порцій: 4

Інгредієнти:
– 1 упаковка тіста філо;
– 500 – 600 грамів шпинату;
– 1 ріпчаста цибулина;
– 3 – 4 пера зеленої цибулі;
– невеликий пучок кропу;
– невеликий пучок петрушки;
– 250 – 300 грамів сиру фета або філата;
– 2 яйця;
– сіль;
– чорний перець;
– 80 – 100 грамів вершкового масла;
– 1 – 2 столові ложки олії для смаження.

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Приготування:

  1. Тісто філо заздалегідь розморозьте. Поки воно розморожується, підготуйте начинку. Ріпчасту цибулю поріжте дрібними кубиками, зелену цибулю також подрібніть.
  2. Шпинат поріжте не надто дрібно, адже під час смаження він сильно зменшиться в об’ємі.
  3. На сковороді розігрійте трохи олії, викладіть ріпчасту цибулю та смажте до прозорості. Додайте зелену цибулю, перемішайте, після чого викладіть шпинат.
  4. Якщо зелені багато, перемішуйте її двома лопатками – так зручніше. Смажте шпинат 2 – 3 хвилини, доки він осяде. Зніміть сковороду з вогню й дайте начинці трохи охолонути.
  5. Кріп і петрушку дрібно посічіть.
  6. У великій мисці з’єднайте обсмажений шпинат із зеленню, додайте сир фета або філата, розкришивши його руками.
  7. Яйця злегка розмішайте виделкою та влийте до начинки.
  8. Посоліть зовсім трохи, бо сир уже має солонуватий смак, додайте чорний перець і добре перемішайте масу.
  9. Вершкове масло розтопіть. Форму для запікання змастіть маслом і починайте викладати листи тіста філо так, щоб вони закривали дно, а краї трохи звисали.
  10. Кожен лист змащуйте розтопленим маслом. Тісто філо дуже тонке й швидко пересихає, тому під час роботи накривайте листи, які ще не використовуєте.
  11. Коли перший шар тіста буде сформований, викладіть половину начинки.
  12. Зверху покладіть ще кілька листів філо, кожен раз змащуючи їх маслом.
  13. Далі викладіть другу половину начинки й накрийте пиріг кількома шарами тіста. Краї загорніть до середини.
  14. Якщо форма менша за листи філо, тісто краще злегка призбирати складками, щоб краї не вийшли надто товстими. Верхні шари тіста наріжте на порції ще до випікання – після духовки пиріг буде легше розділити.
  15. Поставте форму в духовку, розігріту до 180 градусів, і випікайте приблизно 50 – 60 хвилин, доки верх стане золотистим і хрустким.
  16. Якщо залишилися зайві листи тіста, їх можна використати для невеликих закусочних трубочок: викладіть на філо начинку з шинки, зеленої цибулі, помідора й сиру, змастіть маслом, загорніть і запечіть разом із пирогом.