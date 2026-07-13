Ніжні кефірно-сирні млинці із зеленню: швидкий рецепт пухкого сніданку

Шукаєте ідею для швидкого, ситного та смачного сніданку, який сподобається і дорослим, і дітям? Ніжні кефірно-сирні коржики із зеленою цибулею готуються за лічені хвилини з найпростіших продуктів.

Коли зранку обмаль часу, а хочеться приготувати щось по-справжньому домашнє, ніжне та ситне, на допомогу приходять прості поєднання. Звичайний кисломолочний сир та кефір можуть стати основою для дивовижно пухких коржиків, які смакують як гарячими, так і холодними, пише Господинька.

Не пропустіть Мариновані огірки будуть хрусткими до зими: весь секрет у насінні гірчиці

Що приготувати на сніданок із зеленою цибулею?

Час: 25 хвилин

25 хвилин Порцій: 4

Інгредієнти:

– 300 грамів кисломолочного сиру;

– 20 грамів зеленої цибулі (можна коригувати за смаком);

– 500 грамів кефіру;

– 2 яйця;

– 0,5 чайної ложки солі;

– 200 грамів борошна;

– 1 чайна ложка соди;

– олія для обсмажування.

Приготування:

Дрібно наріжте пучок зеленої цибулі. За бажанням ви можете додати або замінити її іншою свіжою зеленню, наприклад, кропом. Кисломолочний сир викладіть у миску. Якщо він занадто зернистий, злегка розімніть його виделкою, щоб консистенція майбутнього тіста була однорідною та ніжною. Сіль чи спеції безпосередньо до сиру додавати не потрібно. У глибоку миску влийте кефір кімнатної температури. Це важливо, адже в теплому середовищі сода краще вступить у реакцію. Додайте яйця, сіль та добре перемішайте суміш. Після цього викладіть підготовлений сир та нарізану зелену цибулю. Всипте борошно та соду й ретельно вимішайте все до однорідності. Тісто вийде досить рідким, але додавати більше борошна не потрібно, щоб не обтяжувати текстуру. Залиште готову масу постояти при кімнатній температурі на 10 – 15 хвилин. За цей час сода почне взаємодіяти з кефіром, на поверхні з’являться бульбашки, які й забезпечать коржикам фірмову пухкість.

Секрети правильного смаження

Після того як тісто настоялося, більше його не перемішуйте, щоб зберегти повітряну структуру. Для смаження найкраще підійде сковорода діаметром 20 сантиметрів. Перед кожною новою порцією злегка змащуйте дно олією за допомогою силіконового пензлика.

Ополоником вилийте тісто на середину сковороди та обережно розподіліть його ложкою по поверхні. Смажити млинці потрібно на мінімальному вогні без кришки. Щойно верхня сторона стане матовою, обережно переверніть коржик і швидко підрум’яньте з іншого боку.

Готові сирні коржики виходять неймовірно м’якими, з ніжною сирною серединкою та свіжими нотками зелені.