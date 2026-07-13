Когда утром мало времени, а хочется приготовить что-то по-настоящему домашнее, нежное и сытное, на помощь приходят простые сочетания. Обычный творог и кефир могут стать основой для удивительно пышных лепешек, которые вкусны как в горячем, так и в холодном виде, пишет "Господинька".

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Что приготовить на завтрак с зеленым луком?

Время: 25 минут

25 минут Порций: 4

Ингредиенты:

– 300 граммов творога;

– 20 граммов зеленого лука (количество можно регулировать по вкусу);

– 500 граммов кефира;

– 2 яйца;

– 0,5 чайной ложки соли;

– 200 граммов муки;

– 1 чайная ложка соды;

– масло для обжаривания.

Приготовление:

Мелко нарежьте пучок зеленого лука. По желанию вы можете добавить или заменить его другой свежей зеленью, например, укропом. Выложите творог в миску. Если он слишком зернистый, слегка раздавите его вилкой, чтобы консистенция будущего теста была однородной и нежной. Соль или специи непосредственно в творог добавлять не нужно. В глубокую миску налейте кефир комнатной температуры. Это важно, ведь в теплой среде сода лучше вступит в реакцию. Добавьте яйца, соль и хорошо перемешайте смесь. После этого выложите подготовленный творог и нарезанный зеленый лук. Всыпьте муку и соду и тщательно перемешайте все до однородности. Тесто получится довольно жидким, но добавлять больше муки не нужно, чтобы не утяжелять текстуру. Оставьте готовую массу постоять при комнатной температуре на 10 – 15 минут. За это время сода начнет взаимодействовать с кефиром, на поверхности появятся пузырьки, которые и обеспечат лепешкам фирменную воздушность.

Секреты правильной жарки

После того как тесто настоялось, больше его не перемешивайте, чтобы сохранить воздушную структуру. Для жарки лучше всего подойдет сковорода диаметром 20 сантиметров. Перед каждой новой порцией слегка смазывайте дно растительным маслом с помощью силиконовой кисточки.

Половником вылейте тесто на середину сковороды и осторожно распределите его ложкой по поверхности. Жечь блины нужно на минимальном огне без крышки. Только что верхняя сторона станет матовой, осторожно переверните блин и быстро подрумяньте с другой стороны.

Готовые творожные лепешки получаются невероятно мягкими, с нежной творожной серединкой и свежими нотками зелени.