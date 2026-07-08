Маринование – это настоящее кулинарное искусство, в котором каждый дополнительный ингредиент может полностью изменить характер блюда. Если классические рецепты с укропом и чесноком вам немного надоели, попробуйте добавить в зимние заготовки секретный ингредиент, который придаст овощам особую пикантность и сохранит их хрустящими, пишет Shuba.

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Как приготовить огурцы на зиму?

  • Время: 40 минут
  • Порций: 1

Ингредиенты:
– 1 килограмм огурцов;
– 20 граммов соли;
– 4 листа смородины;
– 4 листа вишни;
– 2 лавровых листа;
– 8 горошин черного перца;
– 20 граммов корня хрена;
– 20 миллилитров уксуса;
– 50 граммов сахара;
– 30 граммов семян горчицы;
– 1,5 литра воды (для маринада).

Хрустящие огурцы на зиму

Очень хрустяще и вкусно / Фото Unsplash

Приготовление:

  1. Листья смородины и вишни, лавровый лист и корень хрена тщательно вымойте и обдайте кипятком. Выложите зелень и специи на дно заранее стерилизованной банки вместе с горошинами черного перца.
  2. Огурцы хорошо промойте под холодной водой и плотно уложите в банку поверх зелени. Залейте кипятком и оставьте прогреваться на 10 минут. Слейте воду, снова залейте свежим кипятком на 10 минут – этот процесс двойного прогрева позволяет сохранить цвет и текстуру овощей.
  3. Приготовьте ароматный маринад. Налейте в кастрюлю 1,5 литра воды, добавьте соль, сахар, уксус и семена горчицы. Доведите смесь до кипения и прокипятите в течение нескольких минут, чтобы специи полностью раскрыли свой аромат.
  4. Слейте воду из банки с огурцами и сразу же залейте их горячим кипящим маринадом с горчицей. Герметично закатайте банку стерилизованной крышкой, переверните и оставьте до полного остывания.