Як швидше приготувати деруни: простий трюк без блендера і робота

Іноді найкращий кухонний лайфхак — не новий гаджет, а правильний вибір продукту ще до початку готування. У випадку з дерунами це особливо добре працює.

Портал Moje gotowanie не радить покладатися на блендер чи кухонний робот. Тут буде достатньо звичного терка, бо вручну натерта картопля має іншу структуру, а деруни виходять щільнішими та хрусткішими.

У чому секрет швидших дерунів?

Секрет не в техніці, а в самих картоплинах. Замість багатьох середніх бульб варто обирати кілька великих.

Так ви витратите менше часу на миття, очищення та перевірку картоплі. І ще один бонус: на кухні буде менше лушпиння та хаосу.

Секрети улюбленої страви / Фото Vitok

Чому це справді працює?

Кожну картоплину треба помити, почистити й оглянути. Коли їх менше, підготовка автоматично рухається швидше.

Ще один плюс – проста організація роботи. Якщо заздалегідь підготувати інгредієнти, поставити пательню на вогонь і тримати під рукою миску для відрізків, процес не буде збиватися на дрібницях.

Чому картопля для дерунів така важлива?

Уся справа – у крохмалі. Чим більш крохмалиста картопля, тим кращим буде результат "на виході".

Саме крохмаль забезпечує необхідну вʼязкість картоплі. Якщо обрати правильний сорт (звертайте увагу на жовтий колір та грубу шкірку), то не доведеться "забивати" деруни великою кількістю борошна.