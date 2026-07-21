Портал Moje gotowanie не рекомендует использовать блендер или кухонный комбайн. Здесь вполне подойдет обычная терка, так как картофель, натертый вручную, имеет другую структуру, а оладьи получаются более плотными и хрустящими.
В чем секрет более быстрых дерунов?
Секрет не в технике, а в самих картофелинах. Вместо множества средних клубней стоит выбирать несколько больших.
Так вы потратите меньше времени на мытье, очистку и проверку картофеля. И еще один бонус: на кухне будет меньше шелухи и беспорядка.
Читайте оперативные новости первыми Подпишитесь на 24 Канал в Telegram
Секреты любимого блюда / Фото Vitok
Почему это действительно работает?
Каждый картофель нужно помыть, очистить и осмотреть. Когда их меньше, подготовка автоматически идет быстрее.
Еще один плюс – простая организация работы. Если заранее подготовить ингредиенты, поставить сковороду на огонь и держать под рукой миску для обрезков, процесс не будет сбиваться на мелочах.
Почему картофель для дерунов так важен?
Все дело в крахмале. Чем крахмалистее картофель, тем лучше будет результат "на выходе".
Именно крахмал обеспечивает необходимую вязкость картофеля. Если выбрать правильный сорт (обращайте внимание на желтый цвет и грубую кожуру), то не придется "забивать" деруны большим количеством муки.