Приготування яєчні, що здається простим кулінарним завданням, насправді набагато складніше. Багато хто припускається типових помилок, які погіршують загальний смак і текстуру страви.

Але виправлення поширених помилок у приготуванні яєчні може призвести до несподівано чудового кулінарного досвіду – яєчня буде апетитною, як ніколи. Секрети смаження найсмачнішої яєчні розповідає 24 Канал з посиланням на Useti.org.ua.

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Секрети смаження найсмачнішої яєчні

Посипати сковороду сіллю

Якщо розбити яйце на посуд, заздалегідь посипаний хлоридом натрію, то страва набуде ідеальної консистенції. Ця техніка дозволяє отримати м'яку і ніжну серединку, при цьому жовток залишається рідким, а краї яєчного білка набувають бажаної хрусткої скоринки.

Не розбивайте на сковороду холодні яйця

Вранці багато хто поспішає, тому часто вирішує приготувати курячі яйця прямо з холодильника, не чекаючи, поки вони нагріються до кімнатної температури. Однак, якщо дати яйцям трохи прогрітися, це значно покращить їхній смак і текстуру.



Як посмажити ідеальну яєчню / Фото Unsplash

На сковороді – лише одне яйце

Часто господині намагаються підсмажити кілька яєць одночасно, але для досягнення оптимального смаку бажано розбивати на сковороду лише по одному яйцю за раз. Для тих, хто хоче насолодитися двома яйцями, краще використовувати окремі сковорідки.

Не поспішайте

Збільшення вогню може прискорити процес, але також призвести до небажаних наслідків, як-от підгорання і не рівномірне приготування. Замість цього рекомендується готувати яєчню на повільному вогні.

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