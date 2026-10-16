Забудьте про рукав і фольгу: який овоч зробить вашу свинину просто казково соковитою

Пересушена свиняча корейка – класичне розчарування на кухні, коли замість ніжного шматка з духовки дістають жорстку "підошву". Однак цього легко уникнути, і допоможе у цьому один елементарний овоч.

Свиняча корейка – один із найбільш підступних шматків для домашнього запікання. Через мінімальну кількість внутрішнього жиру та щільну структуру м'язових волокон вона моментально втрачає вологу при високій температурі: варто перетримати страву в духовці зайвих десять хвилин, і замість соковитого делікатесу на тарілці опиняється жорстка суха маса.

Кулінарний рукав чи алюмінієва фольга рятують від зневоднення, але мають зворотний бік. Вони герметично блокують вихід пари, перетворюючи процес запікання на звичайне варіння чи тушкування, через що волокна втрачають характерну пружність, а м'ясо стає водянистим.

Копійчаний метод для ідеального результату

Звичайне листя білокачанної капусти працює як живий напівпроникний бар'єр. Воно делікатно прикриває шматок від агресивного жару тенів, поступово віддає власну вологу й створює всередині форми мікроклімат природної парової капсули, дозволяючи свинині залишитися щільною, але неймовірно соковитою.

Для цієї кулінарної техніки підійдуть великі зовнішні листки капусти. Їх опускають у підсолений окріп на 2 – 3 хвилини: короткочасне бланшування розм'якшує грубі волокна, робить лист еластичним і не дає йому тріскатися під час щільного згортання.

Ваша свинина залишиться соковитою / Фото Pixabay

Після гарячої води листя відкидають на друшляк, зрізають потовщену центральну жилку та обсушують паперовим рушником. Свинячу корейку натирають сумішшю рослинної олії, подрібненого часнику, чорного перцю, крупної солі та сушеного майорану – саме ця пряність найкраще підкреслює смак свинини та гармоніює з капустяним ароматом.

М'ясу дають промаринуватися в холоді щонайменше 2 години, а в ідеалі залишають на всю ніч.

Тонкощі запікання та збереження волокон

Промаринований шматок щільно обгортають листям у два шари внапусток і викладають у змащену форму для запікання швом донизу. Ємність відправляють у розігріту до 180 градусів духовку приблизно на 70 – 90 хвилин залежно від товщини та ваги м'яса. Приблизно за 15 хвилин до кінця приготування верхній шар капустяного листя знімають або розгортають убік, щоб поверхня свинини встигла схопитися апетитною золотавою скоринкою. Після вимкнення плити поспішати з нарізкою не варто.

М'ясо виймають із форми, прикривають і залишають відпочити на 10 – 15 хвилин при кімнатній температурі. За цей час м'ясні соки, які під дією жару скупчилися в центрі шматка, рівномірно перерозподіляться назад по волокнах. Запечена таким способом корейка залишається м'якою, легко ріжеться найтоншими скибками й не втрачає ніжність навіть наступного дня після повного охолодження.