Свиная корейка – один из самых коварных кусков для приготовления в домашних условиях. Из-за минимального количества внутреннего жира и плотной структуры мышечных волокон она мгновенно теряет влагу при высокой температуре: стоит передержать блюдо в духовке лишних десять минут, и вместо сочного деликатеса на тарелке оказывается жесткая сухая масса.

Кулинарный рукав или алюминиевая фольга спасают от потери влаги, но имеют обратную сторону. Они герметично блокируют выход пара, превращая процесс запекания в обычную варку или тушение, поэтому волокна теряют характерную упругость, а мясо становится водянистым.

Дешевый способ для идеального результата

Обычные листья белокочанной капусты действуют как живой полупроницаемый барьер. Они бережно защищают кусок от агрессивного тепла нагревательных элементов, постепенно отдают собственную влагу и создают внутри формы микроклимат естественной паровой капсулы, позволяя свинине остаться плотной, но невероятно сочной.

Для этой кулинарной техники подойдут большие наружные листья капусты. Их опускают в подсоленный кипяток на 2–3 минуты: кратковременное бланширование размягчает грубые волокна, делает лист эластичным и не дает ему трескаться при плотном сворачивании.

Ваша свинина останется сочной / Фото Pixabay

После горячей воды листья откидывают на дуршлаг, срезают утолщенную центральную жилку и обсушивают бумажным полотенцем. Свиную корейку натирают смесью растительного масла, измельченного чеснока, черного перца, крупной соли и сушеного майорана – именно эта пряность лучше всего подчеркивает вкус свинины и гармонирует с капустным ароматом.

Мясо оставляют мариноваться в холоде не менее 2 часов, а в идеале – на всю ночь.

Тонкости запекания и сохранения волокон

Промаринованный кусок плотно оборачивают листьями в два слоя внахлест и выкладывают в смазанную форму для запекания швом вниз. Емкость отправляют в разогретую до 180 градусов духовку примерно на 70 – 90 минут в зависимости от толщины и веса мяса. Примерно за 15 минут до окончания приготовления верхний слой капустных листьев снимают или отворачивают в сторону, чтобы поверхность свинины успела покрыться аппетитной золотистой корочкой. После выключения духовки не стоит спешить с нарезкой.

Мясо вынимают из формы, накрывают и оставляют отдохнуть на 10–15 минут при комнатной температуре. За это время мясные соки, скопившиеся под действием жара в центре куска, равномерно распределятся обратно по волокнам. Запеченная таким способом корейка остается мягкой, легко режется самыми тонкими ломтиками и не теряет нежности даже на следующий день после полного остывания.