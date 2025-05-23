Святкуємо День яблучного пирога: рецепт, який вам захочеться повторювати кожних вихідних

Сьогодні у Сполучених Штатах святкують День яблучного пирога. У нас цей десерт також популярний, тож чому б не долучитися до цієї ініціативи?

Яблучний пиріг – це смаколик, який доречний завжди та всюди. Його смак цінують усі, тому це універсальний варіант, коли хочеться чогось солоденького. 24 Канал пропонує приготувати його за рецептом переможниці "МастерШеф" Ангеліни Лабурік, яким вона поділилася у своєму інстаграмі. Читайте також Секрет не у смаженні: як приготувати млинці, які будуть тонкими як папір – перевірений секрет Рецепт яблучного пирога Час : 1 година

: 1 година Порцій: 8 Інгредієнти:

тісто:

– 100 грамів вершкового масла кімнатної температури;

– 100 грамів цукрової пудри;

– 1 яйце;

– 30 грамів мигдального борошна або подрібненого мигдалю;

– 210 грамів борошна;

начинка:

– 600 грамів яблук (500 грамів нарізаємо);

– 40 грамів вершкового масла;

– 2 столові ложки лимонного соку;

– 1 пакетик ванільного цукру;

– 40 грамів цукру;

– 5 грамів кориці;

– 5 листочків мʼяти;

– 1 столова ложка кукурудзяного крохмалю;

– 3 столові ложки води;

покриття:

– 1 жовток;

– 20 грамів вершків;

– 15 грамів цукрової пудри. Приготування: Масло збиваємо з цукровою пудрою. Додаємо яйце, мигдаль та борошно. Замішуємо тісто, обгортаємо харчовою плівкою та ставимо у холодильник на годину. Потім розкачуємо тісто між пергаментним папером. Формуємо круг, вирізаємо бортики та ставимо у холодильник разом з формою. Нарізані кубиками яблука перекладаємо у сковорідку, даємо вершкове масло, лимонний сік, два види цукру та корицю. Смажимо кілька хвилин, потім додаємо розведений у воді крохмаль. Перекладаємо начинку в пиріг. Зрізаємо зайві бортики та прикрашаємо пиріг. Змащуємо сумішшю жовтка та вершків і запікаємо 20 хвилин при температурі 180 градусів. Виймаємо пиріг з форми, посипаємо пудрою та запікаємо ще 10 – 15 хвилин. Смачного! Той самий смак дитинства: як зробити печиво "Каштани".