Це печиво не тільки занурить у приємну ностальгію, а й стане ідеальним доповненням до чаю або кави. А ще вас потішить те, що для нього не потрібно складних інгредієнтів або кулінарних маніпуляцій. 24 Канал пропонує пригадати цей чудовий смаколик за рецептом порталу "На пенсії".

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Рецепт печива "Каштани"

Час : 1 година 30 хвилин

: 1 година 30 хвилин Порцій: 8

Інгредієнти:

тісто:

– 5 варених жовтків;

– 2 столові ложки сметани;

– 400 грамів борошна;

– 200 грамів вершкового масла;

– 1 чайна ложка розпушувача;

– 35 четвертинок волоського горіха;

глазур:

– 200 грамів цукру;

– 2 столові ложки какао-порошку;

– 100 грамів вершкового масла;

– 50 мілілітрів молока;

– 250 грамів вафлів.

Приготування:

Вершкове масло кімнатної температури збийте міксером протягом 2 – 3 хвилин до світлої та повітряної консистенції. Жовтки протріть через сито, додайте до них сметану і ще раз збийте до однорідності. Поступово всипайте борошно, замішуючи м’яке тісто. Поділіть тісто навпіл – одну частину накрийте, а з іншої сформуйте джгут. Наріжте джгут на 15 – 17 рівних шматочків, у кожен загорніть по чверті волоського горіха. Викладіть сформовані "каштанчики" на деко з пергаментом і випікайте при температурі 190 градусів приблизно 35 хвилин. Вафлі попередньо охолодіть у морозильній камері 30 – 60 хвилин, а потім натріть на середній тертці. Для глазурі змішайте молоко, цукор і масло. Нагрівайте, поки цукор повністю не розчиниться, і доведіть до кипіння. Залиште охолонути на 5 хвилин. Кожне тістечко занурте у теплу глазур, потім обваляйте у вафельній крихті. Остудіть у холодильнику 30 хвилин до повного застигання глазурі.

Смачного!

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