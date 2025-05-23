Это печенье не только погрузит в приятную ностальгию, но и станет идеальным дополнением к чаю или кофе. А еще вас порадует то, что для него не нужно сложных ингредиентов или кулинарных манипуляций. 24 Канал предлагает вспомнить это замечательное лакомство по рецепту портала "На пенсии".

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Рецепт печенья "Каштаны"

  • Время: 1 час 30 минут
  • Порций: 8

Ингредиенты:
тесто:
– 5 вареных желтков;
– 2 столовые ложки сметаны;
– 400 граммов муки;
– 200 граммов сливочного масла;
– 1 чайная ложка разрыхлителя;
– 35 четвертинок грецкого ореха;
глазурь:
– 200 граммов сахара;
– 2 столовые ложки какао-порошка;
– 100 граммов сливочного масла;
– 50 миллилитров молока;
– 250 граммов вафель.

Приготовление:

  1. Сливочное масло комнатной температуры взбейте миксером в течение 2 – 3 минут до светлой и воздушной консистенции.

  2. Желтки протрите через сито, добавьте к ним сметану и еще раз взбейте до однородности.

  3. Постепенно всыпайте муку, замешивая мягкое тесто.

  4. Поделите тесто пополам – одну часть накройте, а из другой сформируйте жгут.

  5. Нарежьте жгут на 15 – 17 равных кусочков, в каждый заверните по четверти грецкого ореха.

  6. Выложите сформированные "каштанчики" на противень с пергаментом и выпекайте при температуре 190 градусов примерно 35 минут.

  7. Вафли предварительно охладите в морозильной камере 30 – 60 минут, а затем натрите на средней терке.

  8. Для глазури смешайте молоко, сахар и масло. Нагревайте, пока сахар полностью не растворится, и доведите до кипения. Оставьте остыть на 5 минут.

  9. Каждое пирожное окуните в теплую глазурь, затем обваляйте в вафельной крошке.

  10. Остудите в холодильнике 30 минут до полного застывания глазури.

Приятного аппетита!

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