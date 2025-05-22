Нежность и неповторимый вкус – это те эпитеты, которыми этот торт описывают чаще всего. 24 Канал предлагает воспользоваться рецептом портала "На пенсии", с которым вам весы или сложные манипуляции точно не нужны.
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Рецепт торта "Три стакана"
- Время: 1 час + пропитка
- Порций: 8
Ингредиенты:
тесто:
– 3 яйца;
– 1 стакан сахара;
– 1 стакан муки;
– 1 стакан кефира;
– чайная ложка соды;
– 2 – 3 столовые ложки какао;
крем:
– 200 граммов сливочного масла;
– 1 банка вареного сгущенного молока.
Приготовление:
Взбейте яйца с сахаром вилкой, пока масса не станет светлой и воздушной. Постепенно влейте кефир, добавьте какао и муку.
Перемешайте до однородности, чтобы не было комочков. Всыпьте соду и еще раз тщательно перемешайте.
Перелейте тесто в форму для выпекания и поставьте в заранее разогретую до 180 градусов духовку. Выпекайте примерно 35 минут.
Проверить готовность можно деревянной шпажкой: если получается сухая – бисквит готов. Если верх зарумянился слишком быстро, а середина еще сырая – прикройте фольгой и допеките.
Для крема взбейте мягкое сливочное масло, постепенно добавляя сгущенное молоко - по ложке, не прекращая взбивания.
Остывший бисквит разрежьте на две части и смажьте кремом. По желанию украсьте десерт, например, тертым шоколадом или орехами.
Оставьте на несколько часов в холодильнике, чтобы коржи хорошо пропитались.
Приятного аппетита!
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