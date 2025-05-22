Ніжність та неповторний смак – це ті епітети, якими цей торт описують найчастіше. 24 Канал пропонує скористатися рецептом порталу "На пенсії", з яким вам ваги або складні маніпуляції точно не потрібні.

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Рецепт торта "Три склянки"

Час : 1 година + просочування

: 1 година + просочування Порцій: 8

Інгредієнти:

тісто:

– 3 яйця;

– 1 склянка цукру;

– 1 склянка борошна;

– 1 склянка кефіру;

– чайна ложка соди;

– 2 – 3 столові ложки какао;

крем:

– 200 грамів вершкового масла;

– 1 банка вареного згущеного молока.

Приготування:

Збийте яйця з цукром виделкою, поки маса не стане світлою та повітряною. Поступово влийте кефір, додайте какао та борошно. Перемішайте до однорідності, щоб не було грудочок. Всипте соду й ще раз ретельно перемішайте. Перелийте тісто у форму для випікання й поставте в заздалегідь розігріту до 180 градусів духовку. Випікайте приблизно 35 хвилин. Перевірити готовність можна дерев’яною шпажкою: якщо виходить суха – бісквіт готовий. Якщо верх зарум’янився занадто швидко, а середина ще сира – прикрийте фольгою й допечіть. Для крему збийте м’яке вершкове масло, поступово додаючи згущене молоко — по ложці, не припиняючи збивання. Остиглий бісквіт розріжте на дві частини й змастіть кремом. За бажанням прикрасьте десерт, наприклад, тертим шоколадом або горіхами. Залиште на кілька годин в холодильнику, щоб коржі добре просочилися.

Смачного!

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