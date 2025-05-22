Ніжність та неповторний смак – це ті епітети, якими цей торт описують найчастіше. 24 Канал пропонує скористатися рецептом порталу "На пенсії", з яким вам ваги або складні маніпуляції точно не потрібні.
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Рецепт торта "Три склянки"
- Час: 1 година + просочування
- Порцій: 8
Інгредієнти:
тісто:
– 3 яйця;
– 1 склянка цукру;
– 1 склянка борошна;
– 1 склянка кефіру;
– чайна ложка соди;
– 2 – 3 столові ложки какао;
крем:
– 200 грамів вершкового масла;
– 1 банка вареного згущеного молока.
Приготування:
Збийте яйця з цукром виделкою, поки маса не стане світлою та повітряною. Поступово влийте кефір, додайте какао та борошно.
Перемішайте до однорідності, щоб не було грудочок. Всипте соду й ще раз ретельно перемішайте.
Перелийте тісто у форму для випікання й поставте в заздалегідь розігріту до 180 градусів духовку. Випікайте приблизно 35 хвилин.
Перевірити готовність можна дерев’яною шпажкою: якщо виходить суха – бісквіт готовий. Якщо верх зарум’янився занадто швидко, а середина ще сира – прикрийте фольгою й допечіть.
Для крему збийте м’яке вершкове масло, поступово додаючи згущене молоко — по ложці, не припиняючи збивання.
Остиглий бісквіт розріжте на дві частини й змастіть кремом. За бажанням прикрасьте десерт, наприклад, тертим шоколадом або горіхами.
Залиште на кілька годин в холодильнику, щоб коржі добре просочилися.
Смачного!
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