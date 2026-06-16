Якщо купуєте оливкову олію, шукайте цей напис: так ви оберете найкращу

Пляшки з оливковою олією на полиці часто виглядають переконливо: темне скло, гарна етикетка, італійські чи іспанські слова, обіцянки насиченого смаку. Але зовнішній вигляд тут легко збиває з пантелику. Найважливіше написано не великими літерами на передній частині пляшки, а в кількох словах, які варто знайти перед покупкою.

Йдеться про позначку "Extra Virgin". Саме вона вказує, що олію отримали з оливок механічним способом, без рафінування та зайвої обробки. Такий продукт має виразний смак, аромат і характерну легку гірчинку, через яку його легко відрізнити від звичайної нейтральної олії, пише Experience life.

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Що означає напис "Extra Virgin"?

Оливкова олія extra virgin має бути виготовлена лише з оливок. Плоди потрібно подрібнити, після чого олію відділяють від води та м’якоті. У цьому процесі не повинно бути рафінування, хімічної обробки чи високих температур, які змінюють смак продукту. Саме тому extra virgin не схожа на рафіновані олії.

Як вибрати справжню олію / Фото unsplash

Вона не має бути абсолютно нейтральною. Хороша оливкова олія може трохи гірчити, залишати легке відчуття в горлі й мати помітний аромат. Для такого продукту це не недолік, а нормальна ознака якості.

Важливий також рівень кислотності. Для олії extra virgin він має бути низьким. Цей показник пов’язаний зі станом оливок і способом виробництва: що акуратніше зібрали та переробили плоди, то кращим буде кінцевий продукт.

Чому не варто орієнтуватися лише на ціну й етикетку?

Красива пляшка не гарантує хорошого смаку. Так само й слово "оливкова" саме по собі ще нічого не вирішує. На полицях можна знайти як олію extra virgin, так і рафіновану оливкову олію або суміші. Вони можуть відрізнятися способом виробництва, ароматом і тим, як поводяться у стравах. Найдешевша пляшка рідко буває найкращим вибором.

Якісна олія потребує добрих оливок, правильної переробки, зберігання і нормальної упаковки. Якщо ціна виглядає підозріло низькою, варто уважніше прочитати склад і перевірити, чи справді на пляшці є напис "Extra Virgin". Окремо треба дивитися на склад. У ньому має бути лише оливкова олія. Якщо йдеться про суміш різних олій або продукт із нечітким описом, смак може бути зовсім не таким, як очікується від якісної extra virgin.

Яку пляшку краще брати в магазині?

Оливкова олія не любить світла, тому краще вибирати пляшку з темного скла або металеву банку. Прозора тара виглядає гарно, але гірше захищає продукт на полиці. Ще один важливий орієнтир – дата збору врожаю або дата виробництва.

Чим свіжіша олія, тим яскравішим зазвичай буде її смак. Якщо виробник вказав урожай, це хороший знак: покупець краще розуміє, наскільки давно оливки переробили. Після відкриття пляшку потрібно щільно закривати й тримати подалі від сонця та плити. Тепло і світло швидко псують аромат. Велика пляшка здається вигіднішою, але якщо олія використовується рідко, краще взяти менший об’єм і не тримати її відкритою місяцями.