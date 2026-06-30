Ви вибиратимете кавун краще за продавців: які лайфхаки зроблять з вас експерта

Літо у розпалі, і на прилавках вже зʼявляються кавуни. Як обрати найсолодший – це секрет, який хочуть знати усі.

Пошук ідеального кавуна на ринку чи в магазині часто нагадує лотерею. Зовні гігантська ягода виглядає бездоганно, а всередині може виявитися блідою та водянистою. На щастя, щоб не купувати "кота в мішку", достатньо знати кілька простих секретів, якими поділився портал Pysznosci.

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Як вибрати солодкий та соковитий кавун?

Переверніть кавун і знайдіть так звану земляну пляму, тобто місце, яким він лежав на грядці під сонцем. Вона має бути насиченого жовтого, теплого кремового або навіть помаранчевого відтінку, що свідчить про повне природне дозрівання на плантації. Якщо пляма біла або ледь помітна, то кавун зірвали ще зеленим, і солодким він уже не стане.

Не менш важливою є вага плоду. Завжди порівнюйте кілька кавунів однакового розміру та сміливо купуйте той, який виявиться найважчим. Велика вага гарантує, що всередині накопичилося багато цукрового соку, а м'якоть буде хрусткою.

Ідеальний вибір / Фото Pixabay

Ще уважно подивіться на хвостик. У стиглого кавуна плодоніжка суха та коричнева, тоді як зелена та соковита свідчить про те, що ягоду зрізали завчасно.

Зовнішній вигляд шкірки теж може розповісти багато цікавого. Обирайте кавуни з яскравим, чітким та контрастним малюнком, де світлі смуги виразно виділяються на темно-зеленому тлі. Сама шкірка має бути глянцевою і настільки твердою, щоб її неможливо було продавити нігтем. Якщо ви помітили на поверхні сірі або коричневі сухі лінії, схожі на павутинку – це чудовий знак! Такі сліди залишають бджоли, які активно запилювали квітку, що майже завжди гарантує підвищену цукристість м'якоті.

Наостанок влаштуйте кавуну невеликий акустичний тест, який ви точно бачили на ринках у виконанні продавців. Обережно постукайте по ньому кулаком: стиглий і сповнений соку плід відповість вам чітким, глибоким і злегка гулким звуком.

Ось і все – використовуйте ці підказки, і ви завжди будете купувати солодкий та смачний кавун.