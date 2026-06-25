Такі заготовки зручно робити одразу кількома способами, бо взимку вони знадобляться для різних страв і напоїв. Є сім варіантів, які допоможуть використати порічку без зайвих втрат, повідомляє Смачно та гарно вдома.
До теми Це варення тепер готують усі: популярний смаколик з порічок
Як заморозити порічку на зиму?
- Час: 15 хвилин
- Порцій: 4
Інгредієнти:
– червона порічка.
Як смачно приготувати порічку на зиму: дивіться відеоНе покладайтесь на випадок у стрічці Додайте 24 Канал у вибрані в Google
Приготування:
- Порічку добре помийте, переберіть і відділіть ягоди від гілочок.
- Викладіть їх на рушник і залиште приблизно на 30 хвилин, щоб стекла зайва рідина.
- Після цього перекладіть ягоди в контейнери й поставте в морозилку. Коли порічка повністю замерзне, дістаньте її з контейнерів, розфасуйте в зіп-пакети та зберігайте в морозилці протягом зими.
- Такі ягоди можна використовувати для запіканок, тортів, компотів, киселю та інших домашніх страв.
Як зробити заморожене ягідне пюре для чаю?
- Час: 20 хвилин
- Порцій: 4
Інгредієнти:
– червона порічка.
Приготування:
- Перебрану й помиту порічку пересипте у високу склянку для занурювального блендера. Перебийте ягоди приблизно 30 секунд, але не надто інтенсивно, щоб частина порічки залишилася цілою.
- Досипте ще трохи цілих ягід і перемішайте масу. Розкладіть її в силіконові форми для кексів, льодяників або будь-які інші зручні форми. У невеликі формочки зверху можна додати ще кілька цілих ягід.
- Поставте заготовки в морозилку, а після повного заморожування перекладіть у зіп-пакети. Маленькі порції зручно використовувати для однієї чашки чаю, більші – для чайника.
Чи можна заморозити порічку з гілочками?
- Час: 15 хвилин
- Порцій: 4
Інгредієнти:
– червона порічка на гілочках.
Приготування:
- Гарні цілі гілочки порічки обережно помийте, обсушіть і викладіть у контейнер так, щоб ягоди не пом’ялися.
- Поставте контейнер у морозилку.
- Коли гілочки замерзнуть, перекладіть їх у зіп-пакети й зберігайте в морозилці.
- Таку заготовку можна використовувати для прикрашання тортів, десертів та іншої випічки.
Як приготувати заморожений сік із порічки?
- Час: 30 хвилин
- Порцій: 4
Інгредієнти:
– 2 кілограми червоної порічки;
– 2 столові ложки цукру.
Приготування:
- Переберіть 2 кілограми порічки, перекладіть ягоди в каструлю та поставте на вогонь.
- Добре прогрійте порічку, доки вона стане м’якшою і почне активно пускати сік.
- Орієнтовно це займає 10 хвилин, але точний час залежить від кількості ягід.
- Після цього поставте сито над мискою й перетріть прогріту порічку, щоб відділити сік від шкірки та кісточок.
- Відлийте 200 мілілітрів соку, додайте 2 столові ложки цукру й добре перемішайте до повного розчинення.
- Розлийте сік у форми для льоду або інші невеликі форми та поставте в морозилку.
- Після заморожування дістаньте заготовки з форм і перекладіть у зіп-пакети.
- Такі ягідні кульки можна подавати до десертів, морозива, панкейків або використовувати як швидку ягідну добавку.
Як приготувати густий джем із порічки?
- Час: 1 година
- Порцій: 4
Інгредієнти:
– 750 мілілітрів соку з червоної порічки;
– 375 грамів цукру.
Приготування:
- Сік із порічки перелийте в каструлю з товстим дном.
- Додайте цукор – його має бути вдвічі менше, ніж соку.
- Поставте каструлю на вогонь і, постійно помішуючи, доведіть масу до кипіння.
- Після закипання зменште вогонь до нижчого за середній і продовжуйте варити, не припиняючи помішувати.
- Піну, яка з’являтиметься під час варіння, знімайте.
- Варіть джем приблизно 15 хвилин, доки на поверхні не почнуть з’являтися великі бульбашки, а сама маса не стане схожою на густий кисіль.
- Довго варити порічку не потрібно, адже вона добре густіє після охолодження. Гарячий джем розлийте у стерилізовані баночки.
- Із цієї кількості виходить приблизно 800 мілілітрів джему.
- Закрийте банки, переверніть їх догори дном і залиште на 5 хвилин.
- Потім поверніть у звичайне положення й залиште до повного охолодження.
- Такий джем можна зберігати навіть у квартирі, без холодильника.
Як зварити варення з порічки?
- Час: 1 година
- Порцій: 4
Інгредієнти:
– 1,4 кілограма червоної порічки;
– 1,4 кілограма цукру.
Приготування:
- Перебрану й помиту порічку пересипте в миску або каструлю.
- Додайте частину цукру та перемішайте ягоди.
- Поставте каструлю на максимальний вогонь і прогрівайте порічку, доки вона пустить сік, а цукор почне розчинятися.
- Воду додавати не потрібно: ягоди самі дадуть достатньо рідини для варіння.
- Коли соку стане більше, всипте решту цукру, добре перемішайте й дочекайтеся закипання.
- Увесь цей час тримайте варення на сильному вогні та регулярно помішуйте.
- Коли маса почне кипіти й з’явиться піна, зменште вогонь до мінімального та варіть порічку 10 хвилин.
- Якщо хочете отримати густіше варення, проваріть його після закипання 20 – 25 хвилин.
- Піну під час варіння знімайте.
- Гаряче варення розлийте в простерилізовані банки до самого верху, закрийте стерилізованими кришками, переверніть догори дном і залиште до повного охолодження.
- Спочатку варення буде досить рідким, але після охолодження стане густішим, а з часом у підвалі або холодильнику ще трохи ущільниться.
Як зварити компот "Мохіто" з порічки?
- Час: 1 година
- Порцій: 4
Інгредієнти:
– 1 повна склянка червоної порічки з гіркою;
– 1 повна склянка цукру;
– 2 гілочки м’яти;
– дрібка лимонної кислоти;
– вода.
Приготування:
- Порічку для компоту можна брати прямо з хвостиками – відділяти ягоди від гілочок не потрібно.
- Добре помийте її, обсушіть і дайте стекти зайвій рідині.
- Банки та кришки простерилізуйте.
- У чисту стерилізовану банку всипте одну повну склянку порічки з гіркою, додайте повну склянку цукру, 2 добре промиті гілочки м’яти та дрібку лимонної кислоти.
- Якщо хочете більш концентрований компот, покладіть півтори або дві склянки порічки. Залийте всі інгредієнти окропом до верху банки, закрутіть кришку звичайним способом, переверніть банку догори дном і добре закутайте.
- Залиште компот до повного охолодження, а потім перенесіть у підвал або інше прохолодне місце для зберігання.