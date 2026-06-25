Такі заготовки зручно робити одразу кількома способами, бо взимку вони знадобляться для різних страв і напоїв. Є сім варіантів, які допоможуть використати порічку без зайвих втрат, повідомляє Смачно та гарно вдома.

До теми Це варення тепер готують усі: популярний смаколик з порічок

Як заморозити порічку на зиму?

  • Час: 15 хвилин
  • Порцій: 4

Інгредієнти:
– червона порічка.

Як смачно приготувати порічку на зиму: дивіться відео

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Приготування:

  1. Порічку добре помийте, переберіть і відділіть ягоди від гілочок.
  2. Викладіть їх на рушник і залиште приблизно на 30 хвилин, щоб стекла зайва рідина.
  3. Після цього перекладіть ягоди в контейнери й поставте в морозилку. Коли порічка повністю замерзне, дістаньте її з контейнерів, розфасуйте в зіп-пакети та зберігайте в морозилці протягом зими.
  4. Такі ягоди можна використовувати для запіканок, тортів, компотів, киселю та інших домашніх страв.

Як зробити заморожене ягідне пюре для чаю?

  • Час: 20 хвилин
  • Порцій: 4

Інгредієнти:
– червона порічка.

Приготування:

  1. Перебрану й помиту порічку пересипте у високу склянку для занурювального блендера. Перебийте ягоди приблизно 30 секунд, але не надто інтенсивно, щоб частина порічки залишилася цілою.
  2. Досипте ще трохи цілих ягід і перемішайте масу. Розкладіть її в силіконові форми для кексів, льодяників або будь-які інші зручні форми. У невеликі формочки зверху можна додати ще кілька цілих ягід.
  3. Поставте заготовки в морозилку, а після повного заморожування перекладіть у зіп-пакети. Маленькі порції зручно використовувати для однієї чашки чаю, більші – для чайника.

Чи можна заморозити порічку з гілочками?

  • Час: 15 хвилин
  • Порцій: 4

Інгредієнти:
– червона порічка на гілочках.

Приготування:

  1. Гарні цілі гілочки порічки обережно помийте, обсушіть і викладіть у контейнер так, щоб ягоди не пом’ялися.
  2. Поставте контейнер у морозилку.
  3. Коли гілочки замерзнуть, перекладіть їх у зіп-пакети й зберігайте в морозилці.
  4. Таку заготовку можна використовувати для прикрашання тортів, десертів та іншої випічки.

Як приготувати заморожений сік із порічки?

  • Час: 30 хвилин
  • Порцій: 4

Інгредієнти:
– 2 кілограми червоної порічки;
– 2 столові ложки цукру.

Приготування:

  1. Переберіть 2 кілограми порічки, перекладіть ягоди в каструлю та поставте на вогонь.
  2. Добре прогрійте порічку, доки вона стане м’якшою і почне активно пускати сік.
  3. Орієнтовно це займає 10 хвилин, але точний час залежить від кількості ягід.
  4. Після цього поставте сито над мискою й перетріть прогріту порічку, щоб відділити сік від шкірки та кісточок.
  5. Відлийте 200 мілілітрів соку, додайте 2 столові ложки цукру й добре перемішайте до повного розчинення.
  6. Розлийте сік у форми для льоду або інші невеликі форми та поставте в морозилку.
  7. Після заморожування дістаньте заготовки з форм і перекладіть у зіп-пакети.
  8. Такі ягідні кульки можна подавати до десертів, морозива, панкейків або використовувати як швидку ягідну добавку.

Як приготувати густий джем із порічки?

  • Час: 1 година
  • Порцій: 4

Інгредієнти:
– 750 мілілітрів соку з червоної порічки;
– 375 грамів цукру.

Приготування:

  1. Сік із порічки перелийте в каструлю з товстим дном.
  2. Додайте цукор – його має бути вдвічі менше, ніж соку.
  3. Поставте каструлю на вогонь і, постійно помішуючи, доведіть масу до кипіння.
  4. Після закипання зменште вогонь до нижчого за середній і продовжуйте варити, не припиняючи помішувати.
  5. Піну, яка з’являтиметься під час варіння, знімайте.
  6. Варіть джем приблизно 15 хвилин, доки на поверхні не почнуть з’являтися великі бульбашки, а сама маса не стане схожою на густий кисіль.
  7. Довго варити порічку не потрібно, адже вона добре густіє після охолодження. Гарячий джем розлийте у стерилізовані баночки.
  8. Із цієї кількості виходить приблизно 800 мілілітрів джему.
  9. Закрийте банки, переверніть їх догори дном і залиште на 5 хвилин.
  10. Потім поверніть у звичайне положення й залиште до повного охолодження.
  11. Такий джем можна зберігати навіть у квартирі, без холодильника.

Як зварити варення з порічки?

  • Час: 1 година
  • Порцій: 4

Інгредієнти:
– 1,4 кілограма червоної порічки;
– 1,4 кілограма цукру.

Приготування:

  1. Перебрану й помиту порічку пересипте в миску або каструлю.
  2. Додайте частину цукру та перемішайте ягоди.
  3. Поставте каструлю на максимальний вогонь і прогрівайте порічку, доки вона пустить сік, а цукор почне розчинятися.
  4. Воду додавати не потрібно: ягоди самі дадуть достатньо рідини для варіння.
  5. Коли соку стане більше, всипте решту цукру, добре перемішайте й дочекайтеся закипання.
  6. Увесь цей час тримайте варення на сильному вогні та регулярно помішуйте.
  7. Коли маса почне кипіти й з’явиться піна, зменште вогонь до мінімального та варіть порічку 10 хвилин.
  8. Якщо хочете отримати густіше варення, проваріть його після закипання 20 – 25 хвилин.
  9. Піну під час варіння знімайте.
  10. Гаряче варення розлийте в простерилізовані банки до самого верху, закрийте стерилізованими кришками, переверніть догори дном і залиште до повного охолодження.
  11. Спочатку варення буде досить рідким, але після охолодження стане густішим, а з часом у підвалі або холодильнику ще трохи ущільниться.

Як зварити компот "Мохіто" з порічки?

  • Час: 1 година
  • Порцій: 4

Інгредієнти:
– 1 повна склянка червоної порічки з гіркою;
– 1 повна склянка цукру;
– 2 гілочки м’яти;
– дрібка лимонної кислоти;
– вода.

Приготування:

  1. Порічку для компоту можна брати прямо з хвостиками – відділяти ягоди від гілочок не потрібно.
  2. Добре помийте її, обсушіть і дайте стекти зайвій рідині.
  3. Банки та кришки простерилізуйте.
  4. У чисту стерилізовану банку всипте одну повну склянку порічки з гіркою, додайте повну склянку цукру, 2 добре промиті гілочки м’яти та дрібку лимонної кислоти.
  5. Якщо хочете більш концентрований компот, покладіть півтори або дві склянки порічки. Залийте всі інгредієнти окропом до верху банки, закрутіть кришку звичайним способом, переверніть банку догори дном і добре закутайте.
  6. Залиште компот до повного охолодження, а потім перенесіть у підвал або інше прохолодне місце для зберігання.