Такие заготовки удобно делать сразу несколькими способами, ведь зимой они пригодятся для различных блюд и напитков. Есть семь вариантов, которые помогут использовать смородину без лишних потерь, сообщает "Вкусно и красиво дома".
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Как заморозить смородину на зиму?
- Время: 15 минут
- Порций: 4
Ингредиенты:
– красная смородина.
Как вкусно приготовить смородину на зиму: смотрите видеоНе пропустите ни одной важной новости Подпишитесь на 24 Канал в Telegram
Приготовление:
- Красную смородину хорошо вымойте, переберите и отделите ягоды от веточек.
- Выложите их на полотенце и оставьте примерно на 30 минут, чтобы стекла лишняя жидкость.
- После этого переложите ягоды в контейнеры и поставьте в морозилку. Когда смородина полностью замерзнет, достаньте её из контейнеров, расфасуйте в зип-пакеты и храните в морозилке в течение зимы.
- Такие ягоды можно использовать для запеканок, тортов, компотов, киселя и других домашних блюд.
Как приготовить замороженное ягодное пюре для чая?
- Время: 20 минут
- Порций: 4
Ингредиенты:
– красная смородина.
Приготовление:
- Перебранную и вымытую смородину пересыпьте в высокий стакан для погружного блендера. Измельчите ягоды примерно 30 секунд, но не слишком интенсивно, чтобы часть смородины осталась целой.
- Добавьте ещё немного целых ягод и перемешайте массу. Разложите её в силиконовые формы для кексов, леденцов или любые другие удобные формы. В небольшие формочки сверху можно добавить ещё несколько целых ягод.
- Поставьте заготовки в морозилку, а после полного замораживания переложите в зип-пакеты. Маленькие порции удобно использовать для одной чашки чая, более крупные — для чайника.
Можно ли заморозить смородину с веточками?
- Время: 15 минут
- Порций: 4
Ингредиенты:
– красная смородина на веточках.
Приготовление:
- Хорошо вымойте целые веточки смородины, обсушите и выложите в контейнер так, чтобы ягоды не помялись.
- Поставьте контейнер в морозилку.
- Когда веточки замерзнут, переложите их в зип-пакеты и храните в морозилке.
- Такую заготовку можно использовать для украшения тортов, десертов и другой выпечки.
Как приготовить замороженный сок из смородины?
- Время: 30 минут
- Порций: 4
Ингредиенты:
– 2 килограмма красной смородины;
– 2 столовые ложки сахара.
Приготовление:
- Переберите 2 килограмма смородины, переложите ягоды в кастрюлю и поставьте на огонь.
- Хорошо прогрейте смородину, пока она не станет мягче и не начнет активно пускать сок.
- Примерно это занимает 10 минут, но точное время зависит от количества ягод.
- После этого поставьте сито над миской и протрите прогретую смородину, чтобы отделить сок от кожицы и косточек.
- Отлейте 200 миллилитров сока, добавьте 2 столовые ложки сахара и хорошо перемешайте до полного растворения.
- Разлейте сок в формы для льда или другие небольшие формы и поставьте в морозилку.
- После замораживания достаньте заготовки из формочек и переложите в пакеты с застежкой.
- Такие ягодные шарики можно подавать к десертам, мороженому, панкейкам или использовать в качестве быстрой ягодной добавки.
Как приготовить густой джем из смородины?
- Время: 1 час
- Порций: 4
Ингредиенты:
– 750 миллилитров сока из красной рябины;
– 375 граммов сахара.
Приготовление:
- Сок из смородины перелейте в кастрюлю с толстым дном.
- Добавьте сахар – его должно быть в два раза меньше, чем сока.
- Поставьте кастрюлю на огонь и, постоянно помешивая, доведите массу до кипения.
- После закипания убавьте огонь до уровня ниже среднего и продолжайте варить, не переставая помешивать.
- Пену, которая будет появляться во время варки, снимайте.
- Варите джем примерно 15 минут, пока на поверхности не начнут появляться крупные пузырьки, а сама масса не станет похожей на густой кисель.
- Долго варить смородину не нужно, ведь она хорошо загустеет после остывания. Горячий джем разлейте по стерилизованным баночкам.
- Из этого количества получается примерно 800 миллилитров джема.
- Закройте банки, переверните их вверх дном и оставьте на 5 минут.
- Затем верните в обычное положение и оставьте до полного остывания.
- Такой джем можно хранить даже в квартире, без холодильника.
Как сварить варенье из смородины?
- Время: 1 час
- Порций: 4
Ингредиенты:
– 1,4 килограмма красной смородины;
– 1,4 килограмма сахара.
Приготовление:
- Перебранную и промытую смородину пересыпьте в миску или кастрюлю.
- Добавьте часть сахара и перемешайте ягоды.
- Поставьте кастрюлю на максимальный огонь и прогревайте смородину, пока она не пустит сок, а сахар не начнет растворяться.
- Воду добавлять не нужно: ягоды сами дадут достаточно жидкости для варки.
- Когда сока станет больше, всыпьте оставшийся сахар, хорошо перемешайте и дождитесь закипания.
- Все это время держите варенье на сильном огне и регулярно помешивайте.
- Когда масса начнёт кипеть и появится пена, убавьте огонь до минимума и варите смородину 10 минут.
- Если хотите получить более густое варенье, проварите его после закипания 20–25 минут.
- Пену во время варки снимайте.
- Горячее варенье разлейте в простерилизованные банки до самого верха, закройте стерилизованными крышками, переверните вверх дном и оставьте до полного остывания.
- Сначала варенье будет довольно жидким, но после остывания станет гуще, а со временем в погребе или холодильнике ещё немного уплотнится.
Как сварить компот "Мохито" из смородины?
- Время: 1 час
- Порций: 4
Ингредиенты:
– 1 полный стакан красной смородины с горкой;
– 1 полный стакан сахара;
– 2 веточки мяты;
– щепотка лимонной кислоты;
– вода.
Приготовление:
- Рибуз для компота можно брать прямо с плодоножками – отделять ягоды от веточек не нужно.
- Хорошо вымойте ягоды, обсушите и дайте стечь лишней жидкости.
- Стерилизуйте банки и крышки.
- В чистую стерилизованную банку насыпьте один полный стакан смородины с горкой, добавьте полный стакан сахара, 2 хорошо промытые веточки мяты и щепотку лимонной кислоты.
- Если хотите более концентрированный компот, положите полтора или два стакана смородины. Залейте все ингредиенты кипятком до верха банки, закрутите крышку обычным способом, переверните банку вверх дном и хорошо укутайте.
- Оставьте компот до полного остывания, а затем перенесите в подвал или другое прохладное место для хранения.