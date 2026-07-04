Не беріть перший кавун із ящика: солодкий плід видають кілька простих ознак

Цілий кавун завжди трохи лотерея. Розрізаний видно одразу, але шматки під плівкою не завжди виглядають свіжими. А з цілим усе вирішується вже вдома: або ніж входить у стиглу соковиту м’якоть, або стає зрозуміло, що вибір був невдалим.

Кавун можна оцінити ще до покупки. Для цього не потрібні складні знання – достатньо уважно подивитися на шкірку, перевірити хвостик, взяти плід у руки й послухати звук, пише Pysznosci.

Цікаво Холодильник – не для всього: які продукти краще тримати подалі від низьких температур

На що звернути увагу на шкірці й хвостику?

Добрий кавун частіше має матову, а не блискучу шкірку. У більшості популярних сортів вона темно-зелена, без виразного глянцю. Якщо плід дуже світлий і блищить, краще придивитися до інших. Окрема підказка – хвостик.

Перед тим як нести кавун додому, зробіть одну перевірку / Фото unsplash

Сухий і коричневий хвостик зазвичай свідчить, що кавун встиг дозріти до збору. Якщо ж він зелений і свіжий, плід могли зірвати зарано. Після збору кавун уже не набирає смаку так, як це роблять деякі інші плоди. З часом він може лише ставати м’якшим.

На шкірці також варто знайти світлу пляму. Вона є майже в кожного кавуна, бо саме цим боком плід лежав на землі під час дозрівання. Найкращий знак – кремова або світло-жовта пляма. Вона підвищує шанс, що всередині буде солодка й соковита м’якоть. Біла пляма, навпаки, може натякати на те, що кавун зібрали зарано.

Чому кавун треба взяти в руки і постукати?

Перед покупкою порівняйте кілька кавунів приблизно однакового розміру. Краще обрати той, який здається найважчим. Вага в цьому випадку важлива, бо соковитий плід зазвичай відчувається важчим, ніж виглядає. Після цього можна постукати по шкірці. Це не дивна звичка, а простий спосіб перевірити кавун.

Глибокий, глухий і трохи дзвінкий звук частіше буває у вдалих плодів. Якщо звук високий, плаский і швидко обривається, краще порівняти його з іншими кавунами на полиці. Найзручніше слухати не один плід, а кілька. Тоді різниця між звуками стає помітнішою, і вибір уже не виглядає таким випадковим.

Яких кавунів краще не купувати?

Покрутіть кавун у руках і огляньте його з усіх боків. На шкірці не має бути вм’ятин, тріщин чи дивних випуклостей. Рівна форма може свідчити, що плід розвивався рівномірно. Механічних пошкоджень краще уникати.

У таких місцях кавун швидше псується, навіть якщо зовні проблема здається невеликою. А от коричневі лінії, схожі на тонку павутинку, не обов’язково поганий знак. Такі природні рубці часто трапляються на стиглих і солодких кавунах, тому через них не варто одразу відмовлятися від покупки. Найкраща стратегія проста: не брати перший-ліпший кавун. Подивіться на колір, перевірте хвостик і пляму, порівняйте вагу, постукайте по кількох плодах. Так шанс принести додому солодкий кавун буде значно вищим.