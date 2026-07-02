Сирна експертка Оксана Чернова в інтерв’ю 24 Каналу пояснила, що українцям давно пора відмовлятися від ідеї звичайної сирної нарізки. За її словами, кожен сир має свою оптимальну форму подачі: одні варто нарізати трикутниками, інші можна подавати як торт, а деякі взагалі не ріжуть ножем – їх наколюють на нерівні шматочки спеціальним інструментом.

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Чому звичайна нарізка псує враження від сиру?

Одна з головних помилок – подавати всі сири однаково. Коли різні види нарізають схожими тонкими скибками або дрібними кубиками, вони втрачають частину свого характеру. Сир має різну текстуру, щільність, аромат і смак, тому форма подачі впливає не тільки на вигляд тарілки.

Одна помилка на сирній тарілці псує смак / Фото unsplash

Чернова звертає увагу, що багато сирів змінюються від центру до скоринки. Якщо шматочок занадто маленький, людина просто не встигає відчути цю різницю. Замість повного смаку залишається лише швидкий солоний або вершковий відтінок – і сир здається простішим, ніж є насправді. Тому нарізка "як вийшло" – не найкращий варіант.

М’які сири не обов’язково різати так само, як тверді. Витримані сири можуть краще звучати у більших шматочках, а деякі сорти взагалі цікавіші, коли мають нерівний край.

Чому не варто класти на тарілку все одразу?

Ще одна звичка – робити сирну тарілку за принципом "чим більше, тим краще". Але велика кількість сирів не завжди дає вау-ефект. Навпаки, смаки швидко змішуються, і після кількох шматочків уже складно згадати, який сир справді сподобався.

Для домашньої дегустації, за словами експертки, достатньо трьох – п’яти позицій. Це дає можливість нормально розпробувати кожен сир, порівняти текстури й не перевантажити тарілку зайвими смаками. Така сама історія зі звичними сирами. Якщо роками купувати одне й те саме, сир перестає дивувати. Він може залишатися улюбленим, але вже не відкриває нічого нового. А сирний світ значно ширший за кілька стандартних позицій із супермаркету.

Що українці втрачають через звичку до нарізок?

Обмеження кількома знайомими сирами забирає головне – різноманіття смаку. Новий сир може повністю змінити знайому страву або звичну закуску. У цьому й сенс експериментів: не обов’язково одразу збирати складну сирну тарілку, іноді достатньо взяти один новий сир і подати його інакше.

Чернова наводить прості приклади: полуниця з буратою дає інший баланс солодкості та вершковості, а картопляна запіканка з витриманим грюєром отримує горіхові й карамельні відтінки. Тобто сир може бути не просто частиною нарізки, а інгредієнтом, який змінює всю страву. Тому перший крок дуже простий: не купувати автоматично той самий набір і не різати все однаково.

Краще взяти менше сирів, але подати їх уважніше. Саме так сирна тарілка перестає бути звичайною нарізкою і починає працювати на смак.