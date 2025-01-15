Справжнє масло чи підробка: як відрізнити і побачити різницю

Вершкове масло – один з обов'язкових продуктів у наших холодильниках. Тому обов'язково потрібно знати, як залишатися впевненим у його якості.

Кожен з нас хоче бути впевненим у тому, що купує якісний та надійний продукт. 24 Канал розповідає про підказки, які допоможуть переконатися, що у ваших руках – справжнє масло, а не підробка.

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Як відрізнити масло від підробки

Найперше – довіряйте перевіреним виробникам. Якщо на ринок вийшов новий бренд і пропонує нижчу ціну, уважно вивчіть маркування.

Купуйте тільки той продукт, на якому вказано "масло вершкове" або "масло селянське". Зазвичай це є першою ознакою його якості.

Обов'язково зверніть увагу на склад. Вершкове масло повинно складатися з молока або вершкової сировини, інших варіантів просто не існує.

Хорошою підказкою буде і термін придатності. У справжнього масла він складає щонайменше 2 – 3 місяці.

Купуйте лише якісне масло / Фото Pixabay

Як перевірити якість масла вдома

Після того, як ви придбали продукт, можна провести кілька експериментів, щоб переконатися у його якості. Масло повинно бути густим, кремовим, з приємним ароматом та жовтого кольору.

Якщо масло було в холодильнику, воно стає твердим та погано намазується на хліб. Якщо ситуація інша – у ваших руках підробка.

Також варто розтопити масло на пательні. Якщо в жовтій рідині будуть грудки білого або світло-жовтого кольору, то це – додані рослинні жири.

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