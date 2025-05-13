Ви повинні обирати лише найкраще: як відрізнити стару і молоду спаржу
- Молода спаржа має тонкі, тверді та пружні стебла, яскраво зелений, білий або фіолетовий колір, блискучу та соковиту текстуру.
- Стара спаржа характеризується товстими, волокнистими стеблами та розпущеною голівкою, що свідчить про перезрілість.
Сезон спаржі у самому розпалі, і поласувати нею хоче кожен. І важливо знати, як обрати найкращі молоді рослини.
Є кілька ознак, які точно вкажуть на різницю між старою та молодою спаржею. На що звертати увагу при купівлі – розкаже 24 Канал.
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Як відрізняти стару і молоду спаржу
Стебла молодої спаріжі тонкі або середньої товщини стебла, але при цьому тверді й пружні. У старої спаржі стебла товсті та волокнисті.
Обирати спаржу дуже легко / Фото Pixabay
Слід звернути увагу і на колір: молода спаржа яскраво зелена, або біла чи фіолетова. На вигляд вона блискуча та соковита, тому тут важко помилитися.
Голівка у старої спаржі розпущена та починає розкриватися. Це ознака перезрілості, тому краще не купуйте такий продукт.
Показовим фактором є текстура стебел. Молода спаржа легко ламається, видає хрускіт на згині. Стара ж через волокнистість не піддасться на такі легкі зусилля.
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