Ви повинні обирати лише найкраще: як відрізнити стару і молоду спаржу

Сезон спаржі у самому розпалі, і поласувати нею хоче кожен. І важливо знати, як обрати найкращі молоді рослини.

Є кілька ознак, які точно вкажуть на різницю між старою та молодою спаржею. На що звертати увагу при купівлі – розкаже 24 Канал.

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Як відрізняти стару і молоду спаржу

Стебла молодої спаріжі тонкі або середньої товщини стебла, але при цьому тверді й пружні. У старої спаржі стебла товсті та волокнисті.

Обирати спаржу дуже легко / Фото Pixabay

Слід звернути увагу і на колір: молода спаржа яскраво зелена, або біла чи фіолетова. На вигляд вона блискуча та соковита, тому тут важко помилитися.

Голівка у старої спаржі розпущена та починає розкриватися. Це ознака перезрілості, тому краще не купуйте такий продукт.

Показовим фактором є текстура стебел. Молода спаржа легко ламається, видає хрускіт на згині. Стара ж через волокнистість не піддасться на такі легкі зусилля.

Для результату чи марна трата часу: чи треба обвалювати котлети у борошні.