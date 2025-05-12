Навіть у приготуванні гречки є свої секрети, які роблять суттєву різницю між "аби було" і "вау, як це смачно". Що треба знати, щоб ваша гречка стала неперевершеною – розповідає 24 Канал з посиланням на Ukr.Media.

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Промивати гречку треба правильно

Гречку потрібно промивати завжди. Це потрібно для того, щоб позбутися пилу, який збирається на зернах, а також продуктів обсмажування.

Промивати гречку треба в теплій воді. А ще краще буде її замочити на 4 – 5 годин, додавши столову ложку лимонного соку. Так активується фермент фітаза, який підвищить користь гречки.

Гречку можна перетворити на шедевр / Фото Freepik

Обсмажувати гречку також треба правильно

Обсмажування дасть одразу кілька ефектів: гречка буде ароматна, розсипчаста та краще розпарюватися. Промиту гречку треба обсушити на пательні, а потім обсмажити на вершковому маслі без криши на середньому воні.

Довго смажити гречку не варто, вна пригорить, стане гіркуватою, а після відварювання вийде сухою.

Заливаємо водою

Тут усе залежить від того, який варіант гречки ви хочете отримати:

кипляча вода – гречка вийде розсипчаста та суха;

холодна вода – гречка буде м'яка та однорідна.

Помішувати гречку не можна. Коли ж вона ьуде готова, додаємо шматочок вершкового масла, укутуємо і залишаємо на 20 – 30 хвилин.

Вона вийде як в найкращих ресторанах: як правильно смажити рибу.