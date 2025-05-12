Даже в приготовлении гречки есть свои секреты, которые делают существенную разницу между "лишь бы было" и "вау, как это вкусно". Что надо знать, чтобы ваша гречка стала непревзойденной – рассказывает 24 Канал со ссылкой на Ukr.Media.

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Промывать гречку надо правильно

Гречку нужно промывать всегда. Это нужно для того, чтобы избавиться от пыли, которая собирается на зернах, а также продуктов обжарки.

Промывать гречку надо в теплой воде. А еще лучше будет ее замочить на 4 – 5 часов, добавив столовую ложку лимонного сока. Так активируется фермент фитаза, который повысит пользу гречки.

Гречку можно превратить в шедевр / Фото Freepik

Обжаривать гречку также надо правильно

Обжаривание даст сразу несколько эффектов: гречка будет ароматная, рассыпчатая и лучше распариваться. Промытую гречку надо обсушить на сковороде, а затем обжарить на сливочном масле без крыши на среднем огне.

Долго жарить гречку не стоит, вна пригорит, станет горьковатой, а после отваривания получится сухой.

Заливаем водой

Здесь все зависит от того, какой вариант гречки вы хотите получить:

кипящая вода – гречка получится рассыпчатая и сухая;

холодная вода – гречка будет мягкая и однородная.

Помешивать гречку нельзя. Когда же она будет готова, добавляем кусочек сливочного масла, укутываем и оставляем на 20 – 30 минут.

Она получится как в лучших ресторанах: как правильно жарить рыбу.