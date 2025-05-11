Кожна господиня чула, що для швидкого кипіння воду потрібно посолити. Однак це міф, і чому саме це не працює – розповідає 24 Канал з посиланням Ukr.Media.

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Як сіль впливає на кипіння води

Багато хто вірить, що додавання солі до води допомагає їй закипіти швидше, але насправді це міф. Солона вода, навпаки, закипає повільніше через ефект підвищення температури кипіння.

Сіль уповільнює кипіння води / Фото Freepik

Коли сіль розчиняється у воді, молекули води важче перетворюються в пару, що підвищує температуру кипіння. Чиста вода закипає при 100 градусах, а солона – трохи вище, наприклад, при 100,5 градусах.

Різниця незначна, але вона є. Для досягнення цієї вищої температури потрібно більше енергії, тому солона вода закипає трохи повільніше. Крім того, вона більш щільна, що також впливає на час нагрівання.

На практиці ця різниця майже непомітна — лише кілька секунд. Та краще використовувати перевірені методи: накривати каструлю кришкою або використовувати потужнішу плиту чи електрочайник.

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