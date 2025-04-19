У воді, в коньяку та вині: як вимочувати родзинки для паски

Родзинки зазвичай є обовʼязковим компонентом у приготуванні паски. І перед додаванням у тісто важливо попередньо їх вимочити.

Перед вимочуванням обовʼязково зверніть увагу на колір родзинок: чим вони світліші, ти довше їх потрібно вимочувати. Як правильно це робити – розповідає 24 Канал.

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У воді

Закип’ятіть воду та залиште її на кілька хвилин, щоб трохи охолонула. Насипте родзинки у глибоку миску й залийте гарячою водою так, щоб вони були повністю покриті. Добре перемішайте дерев’яною ложкою або паличкою.

Потім процідіть родзинки через сито, щоб видалити зайву рідину. Дайте їм трохи обсохнути. За бажанням повторіть процедуру: знову залийте родзинки гарячою водою та залиште на 15 хвилин. Після цього ще раз відкиньте на сито, щоб остаточно видалити надлишок вологи.

Такий спосіб допоможе зробити родзинки м’якими, чистими та готовими до використання в випічці.

У коньяку

Ретельно промийте родзинки під проточною водою та переберіть, видаляючи пошкоджені або сторонні домішки. Потім залийте їх окропом і залиште на 30 хвилин для запарювання. Після цього відкиньте родзинки на друшляк і дайте стекти всій рідині.

Коли родзинки підсохнуть, перекладіть їх у глибоку миску та залийте сумішшю з води та коньяку. На 500 мілілітрів води додайте приблизно чверть чарки алкоголю. Дайте сухофруктам настоятися щонайменше 2 – 3 години — за цей час вони стануть м’якшими та ароматними.

Безпосередньо перед тим, як вводити родзинки в тісто, дайте залишковій рідині стекти через сито. Так ви уникнете зайвої вологи у випічці.

У вині

Після того як ретельно промиєте родзинки і підсушите їх на ситі, перекладіть у глибоку миску чи банку. Залийте теплою водою, змішаною з горілкою в співвідношенні: на 1 літр води — приблизно 25 – 30 мілілітрів алкоголю. Залиште родзинки в цій рідині приблизно на 40 хвилин, після чого дайте їм добре стекти, щоб прибрати залишки спиртового настою.

Потім замочуємо родзинки у червоному вині. Перекладіть сухофрукти у відповідну ємність і залийте вином так, щоб воно повністю покрило родзинки.

Періодично перемішуйте вміст посудини, щоб усі родзинки рівномірно просочилися. Потім промийте їх під проточною водою на ситі, щоб позбутися надлишку вина.

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