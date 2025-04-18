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Рецепт салату "Премія"

Час : 25 хвилин

: 25 хвилин Порцій: 6

Інгредієнти:

– 350 грамів курячого філе;

– 1 пекінська капуста;

– 2 огірки;

– 2 помідори;

– 100 грамів корейської моркви;

– 1 лист лаваша;

– 1 столова ложка французької гірчиці;

– 1 столова ложка сметани;

– 1 столова ложка майонезу;

– сіль та перець до смаку.

Приготування:

Філе нарізаємо дрібними кубиками та обсмажуємо. Шаткуємо капусту, огірки нарізаємо соломкою, все разом кладемо у глибоку миску. Помідори нарізаємо кубиками, моркву нарізаємо дрібніше. Нарізаємо лаваш квадратиками, все разом перемішуємо. Заправляємо майонезом, сметаною та добре перемішуємо.

Смачного!

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