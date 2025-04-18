Цей салат одразу помічають, а зникає зі столу він "на Ура". 24 Канал пропонує переконатися в цьому з рецептом порталу "Господинька".
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Рецепт салату "Премія"
- Час: 25 хвилин
- Порцій: 6
Інгредієнти:
– 350 грамів курячого філе;
– 1 пекінська капуста;
– 2 огірки;
– 2 помідори;
– 100 грамів корейської моркви;
– 1 лист лаваша;
– 1 столова ложка французької гірчиці;
– 1 столова ложка сметани;
– 1 столова ложка майонезу;
– сіль та перець до смаку.
Приготування:
- Філе нарізаємо дрібними кубиками та обсмажуємо.
- Шаткуємо капусту, огірки нарізаємо соломкою, все разом кладемо у глибоку миску.
- Помідори нарізаємо кубиками, моркву нарізаємо дрібніше.
- Нарізаємо лаваш квадратиками, все разом перемішуємо.
- Заправляємо майонезом, сметаною та добре перемішуємо.
Смачного!
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