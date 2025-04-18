Этот салат сразу замечают, а исчезает со стола он "на Ура". 24 Канал предлагает убедиться в этом с рецептом портала "Хозяйка".
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Рецепт салата "Премия"
- Время: 25 минут
- Порций: 6
Ингредиенты:
– 350 граммов куриного филе;
– 1 пекинская капуста;
– 2 огурца;
– 2 помидора;
– 100 граммов корейской моркови;
– 1 лист лаваша;
– 1 столовая ложка французской горчицы;
– 1 столовая ложка сметаны;
– 1 столовая ложка майонеза;
– соль и перец по вкусу.
Приготовление:
- Филе нарезаем мелкими кубиками и обжариваем.
- Шинкуем капусту, огурцы нарезаем соломкой, все вместе кладем в глубокую миску.
- Помидоры нарезаем кубиками, морковь нарезаем мельче.
- Нарезаем лаваш квадратиками, все вместе перемешиваем.
- Заправляем майонезом, сметаной и хорошо перемешиваем.
Приятного аппетита!
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