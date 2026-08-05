Як зробити пергаментний папір пласким: простий трюк без зайвих пристроїв

Пергаментний папір часто заважає ще до початку готування: щойно його відривають від рулону, він починає скручуватися і не хоче лягати рівно на деко. Є простий спосіб повернути йому пласку форму без води, олії чи додаткових пристроїв.

Пергаментний папір, який уперто згортається після відриву від рулону, можна легко зробити пласким без води чи олії. Для цього достатньо одного простого прийому. Кухарка Лу Персегін радить спершу відрізати потрібний шматок, а потім добре зім’яти його руками в кульку. Після цього папір треба розправити – і він уже значно краще лягає на деко чи у форму.

Чому пергамент скручується?

Такий трюк працює з будь-яким пергаментним папером – незалежно від бренду, розміру чи форми. За словами фахівчині, саме зминання допомагає зняти пружність, через яку папір і скручується назад у трубку.

Інші варіанти теж існують, але вони менш зручні. Наприклад, дехто радить покласти під папір кілька крапель води або олії, однак це не завжди спрацьовує: вода швидко випаровується, а краї все одно можуть підніматися.

Секрет, який полегшує життя / Фото Pexels

Що ще можна зробити?

Ще один варіант – брати готові листи пергаменту. Але вони не завжди підходять, якщо потрібно застелити велику форму або використати кілька шматків.

Тому для щоденного використання найпростіший спосіб – саме зім’яти папір у кульку, а потім розправити його. Він не потребує жодних додаткових пристроїв і працює швидко.

Зверніть увагу! Якщо духовка занадто розігріта, силіконове покриття може почати руйнуватися, а папір – диміти й темніти.