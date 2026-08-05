Пергаментную бумагу, которая упорно скручивается после отрыва от рулона, можно легко разгладить без воды или масла. Для этого достаточно одного простого приема. Повариха Лу Персегин советует сначала отрезать нужный кусок, а затем хорошо смять его руками в комочек. После этого бумагу нужно расправить – и она уже значительно лучше ложится на противень или в форму.

Почему пергамент скручивается?

Такой трюк работает с любой пергаментной бумагой – независимо от бренда, размера или формы. По словам специалистки, именно сминание помогает снять упругость, из-за которой бумага и скручивается обратно в трубочку.

Существуют и другие варианты, но они менее удобны. Например, некоторые советуют капнуть под бумагу несколько капель воды или масла, однако это не всегда срабатывает: вода быстро испаряется, а края все равно могут приподниматься.

Секрет, который облегчает жизнь / Фото Pexels

Что еще можно сделать?

Еще один вариант – использовать готовые листы пергамента. Но они не всегда подходят, если нужно застелить большую форму или использовать несколько листов.

Поэтому для повседневного использования самый простой способ – именно скомкать бумагу в комок, а затем расправить ее. Он не требует никаких дополнительных приспособлений и работает быстро.

Обратите внимание! Если духовка слишком сильно разогрета, силиконовое покрытие может начать разрушаться, а бумага – дымиться и темнеть.