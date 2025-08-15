Курятина, свинина, яловичина – в магазині достатньо видів мʼяса, щоб обрати щось собі до смаку. Але їх обʼєднує один фактор: яке б мʼясо ви не купували, воно обовʼязково повинно бути свіжим.

Мʼясо – не дешевий продукт, тому варто бути впевненим, що ви купуєте свіжий товар. Як зрозуміти все про якість мʼяса ще біля вітрини

Як визначити, чи свіже мʼясо?

Звісно, перший сигнал – запах. Якщо купуєте мʼясо біля відкритої вітрини, обовʼязково попросіть продавця дати понюхати продукт.

Коли ж мʼясо в упаковці, злегка натисніть на нього пальцем та відпустіть. Свіже мʼясо одразу повернеться у свою форму. Вмʼятина залишилась – покладіть товар назад на полицю.

Обовʼязково зверніть увагу на колір: м'ясо має світло-рожевий, перламутровий або прямо-таки яскраво-червоний (яловичина) відтінок. Найменші ознаки жовтизни – вагома причина для відмови від купівлі.

Купуючи багато мʼяса, проконтролюйте однаковість усіх шматків. Подекуди трапляється, що серед гарних екземплярів можуть ховатися шматочки сумнівної якості.

