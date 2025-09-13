Завжди існує ризик, що щось піде не так і консервація зіпсується. Лише один простий інгредієнт – і вам точно вдасться цього уникнути.

Коли триває сезон консервації – без заготівлі помідорів справа не обходиться. Ця незамінна класика, для безпеки якої здавна використовували "оздоровчий" інгредієнт, розповідає 24 Канал з посиланням на портал VSN.

Навіщо додавати аспірин?

Як пояснює портал Kokl, аспірин створює кисле середовище, в якому для бактерій не залишається жодних шансів. Колись лимонна кислота та оцет були в дефіциті, тому господині придумали використовувати його у консервації. Просто, дешево і надійно.

Як заготувати помідори з аспірином?

Час : 35 хвилин

: 35 хвилин Порцій: 3-літрова банка

Інгредієнти:

– стиглі помідори;

– 3 – 5 зубчиків часнику;

– парасольки кропу, листя смородини, вишні, хрону;

– лавровий листок;

– 5 – 6 горошин чорного перцю;

– 1 столова ложка солі на кожен літр води;

– 1 чайна ложка цукру;

– 1 таблетка аспірину (500 мг) на літр маринаду;

– вода.

Приготування:

Банки та кришки ретельно помийте й обов’язково простерилізуйте. На дно підготуйте ароматну основу: часник, лавровий лист, перець горошком, кріп, листя хрону чи смородини (на вибір). Помідори щільно укладіть у банку, але не притискайте надто сильно. Якщо вони соковиті, зробіть прокол зубочисткою біля плодоніжки, щоб шкірка не тріскала. У киплячій воді розчиніть сіль та цукор, після чого зніміть із вогню й залиште трохи охолонути. Розсіл має бути гарячим, але не кипіти. Перед заливанням додайте в банку таблетку аспірину з розрахунку одна на літр. Перемішувати не потрібно — достатньо просто покласти її зверху. Залийте банки розсолом доверху, закрийте стерильними кришками. Дайте помідорам постояти 2 – 3 дні при кімнатній температурі для запуску бродіння, а потім перенесіть у прохолодне місце — льох, холодильник чи комору.

Смачного!

