14 серпня, 22:06
2

Вони виходять просто казкові: маринуємо білі гриби на зиму за знаменитим карпатським рецептом

Лілія Імбіровська-Сиваківська
Основні тези
  • Мариновані білі гриби є смачною закускою, особливо – за карпатським рецептом.
  • Основні інгредієнти для маринаду включають воду, сіль, оцет, лавровий лист, духмяний перець та гвоздику.

Мариновані білі гриби – чудова закуска та додаток до безлічі страв. Особливо смачними вони виходять, якщо скористатися досвідом карпатських господинь.

Головне для ідеального результату – ретельно відібрати гриби та чітко дотримуватися визначеної кількості інгредієнтів. 24 Канал пропонує замаринувати білі гриби на зиму за рецептом з ютуб-каналу "Карпатські шкварки".

Як замаринувати білі гриби на зиму? 

  • Час: 40 хвилин
  • Порцій: залежно від розміру банки

Інгредієнти
– 1 кілограм білих грибів;
– 0,5 чайної ложки лимонної кислоти;
маринад: 
– 900 мілілітрів води;
– 30 грамів солі;
– 6 столових ложок оцту;
– 3 лаврові листки;
– 6 горошин духмяного перцю;
– 1 гвоздика. 

Приготування

  1. Гриби чистимо і миємо.
  2. Переклюємо в каструлю, заливаємо водою. Додаємо лимонну кислоту, доводимо до кипіння та варимо 5 хвилин.
  3. Проціджуємо гриби через друшляк та промиваємо.
  4. Тепер маринад: ставимо воду на вогонь, додаємо всі інгредієнти крім оцту, перемішуємо. Кладемо гриби і варимо 20 хвилин після закипання. Наприкінці вливаємо оцет.
  5. Перекладаємо гриби у стерилізовані банки прямо з каструлі та залишаємо охолоджуватися. 

Смачного!

